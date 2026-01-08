Пашинян предрек уход католикоса Гарегина II

Католикос всех армян Гарегин II вынужден будет уйти, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«Говорите, что Ктрич Нерсисян (Гарегин II, — ред.) не намерен уходить. Мы собираемся сделать так, чтобы он изменил свои намерения. Ни у кого никогда не бывает намерения уходить. У Сержа Саргсяна тоже не было намерений уходить, но пришлось. То же самое и Ктрич Нерсисян: вынужден будет уйти», - заявил Пашинян, отвечая на вопрос о том, что католикос не намерен отказываться от престола.

Пашинян отметил, что этот процесс будет осуществлен без потрясений, «с христианским смирением».