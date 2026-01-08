USD 1.7000
Перейдет ли иранская армия на сторону народа?
Перейдет ли иранская армия на сторону народа?

Пашинян предрек уход католикоса Гарегина II

14:26 197

Католикос всех армян Гарегин II вынужден будет уйти, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«Говорите, что Ктрич Нерсисян (Гарегин II, — ред.) не намерен уходить. Мы собираемся сделать так, чтобы он изменил свои намерения. Ни у кого никогда не бывает намерения уходить. У Сержа Саргсяна тоже не было намерений уходить, но пришлось. То же самое и Ктрич Нерсисян: вынужден будет уйти», - заявил Пашинян, отвечая на вопрос о том, что католикос не намерен отказываться от престола.

Пашинян отметил, что этот процесс будет осуществлен без потрясений, «с христианским смирением».

Израиль и ОАЭ заодно
Израиль и ОАЭ заодно наш комментарий; все еще актуально
10:40 2070
Еще два короля столкнулись
Еще два короля столкнулись война миров
13:44 1170
Заявления Ильхама Алиева в Баку
Заявления Ильхама Алиева в Баку фото; обновлено 14:06
14:06 4138
Прежние идеалы потом превращаются в иллюзии
Прежние идеалы потом превращаются в иллюзии что принесет год «Огненной лошади»?
12:59 1323
Сирия начала контртеррористическую операцию в Алеппо: Турция готова помочь
Сирия начала контртеррористическую операцию в Алеппо: Турция готова помочь
13:48 785
Буш и Путин перед Ираком: звонок, который не остановил войну
Буш и Путин перед Ираком: звонок, который не остановил войну
13:16 1234
Все о том же «финском обрыве» братьев Алекперовых
Все о том же «финском обрыве» братьев Алекперовых
13:31 644
Перейдет ли иранская армия на сторону народа?
Перейдет ли иранская армия на сторону народа? разбираем с иранским исследователем Бабеком Чалаби
10:56 3653
Иран теряет почву под ногами: революция как процесс
Иран теряет почву под ногами: революция как процесс наша аналитика
7 января 2026, 19:28 6391
Нефть, время и личная поездка: каким Трамп видит будущее Венесуэлы
Нефть, время и личная поездка: каким Трамп видит будущее Венесуэлы
12:49 680
Турция больше не пассивный наблюдатель, а региональный игрок
Турция больше не пассивный наблюдатель, а региональный игрок
12:42 1027

