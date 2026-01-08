Пашинян: Позиция Армении по ОДКБ неизменна

Позиция по вопросу участия республики в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) остается неизменной, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«По поводу ОДКБ мне нечего добавить. Все, что я говорил ранее, остается в силе», — заявил Пашинян.

Ранее глава правительства отмечал, что Армения фактически заморозила свое участие в деятельности ОДКБ и не принимает участия в работе ее органов. По его словам, возвращение страны к активному взаимодействию в рамках организации становится все более затруднительным, а «точка невозврата», по сути, уже пройдена.