Перейдет ли иранская армия на сторону народа?
Новость дня
Перейдет ли иранская армия на сторону народа?

За купленными Азербайджаном истребителями длинная очередь: Бангладеш, Ливия, Саудовская Аравия…

Фархад Мамедов, автор haqqin.az
14:41 2410

Пакистано‑китайские истребители JF‑17 Thunder, первую партию которых Азербайджан получил осенью прошлого года, вызвали серьезный интерес в ряде стран мира. Образовалась длинная очередь желающих приобрести эти самолеты: как сообщают зарубежные СМИ, переговоры с Пакистаном о покупке истребителей уже ведет Бангладеш. Саудовская Аравия же готовится взять JF‑17 в долгосрочную аренду.

Ранее Пакистан заключил контракт на 4 миллиарда долларов с правительством, базирующимся в Тобруке на востоке Ливии, и «Ливийской национальной армией» под руководством фельдмаршала Хафтара, включающий поставку JF‑17. Резкий рост заказов на истребители объясняется тем, что они хорошо проявили себя в реальных боевых условиях во время столкновений между Индией и Пакистаном прошлым летом.

За пакистано‑китайскими истребителями JF‑17 Thunder выстроилась длинная очередь

В среду делегация Военно‑воздушных сил Бангладеш во главе с командующим Хасаном Махмудом Ханом посетила Исламабад и провела переговоры с пакистанскими коллегами. Обсуждения были сосредоточены на оперативном сотрудничестве, истребителях, совместных программах подготовки и достижениях в аэрокосмической отрасли. Помимо закупки реактивных самолетов, рассматривалось также сотрудничество в области обучения. На военной встрече особое внимание привлек истребитель JF‑17 Thunder, разработанный совместно Китаем и Пакистаном. Бангладеш выразил заинтересованность в приобретении этого самолета, но не уточнил количество необходимых стране машин.

Месяц назад Бангладеш подписал меморандум о намерениях приобрести около дюжины истребителей Eurofighter. Остается неясным, повлияет ли интерес к пакистанским самолетам на потенциальный заказ Eurofighter. Предполагается, что Бангладеш отдаст предпочтение JF‑17 Thunder, которые по характеристикам и боеспособности не уступают Eurofighter, но стоят почти вдвое дешевле.

Тем временем Reuters стало известно, что Саудовская Аравия ведет переговоры с Пакистаном о долгосрочной аренде JF‑17 Thunder. Сообщается, что Эр‑Рияд намерен арендовать эти истребители в обмен на ранее предоставленный Пакистану кредит в размере 2 миллиардов долларов. Дополнительно Саудовская Аравия проявляет интерес к покупке определенного количества самолетов. Это углубит военное сотрудничество спустя несколько месяцев после подписания в прошлом году соглашения о взаимной обороне между двумя странами.

Пакистан переживает серьезные финансовые трудности, а Саудовская Аравия перестраивает свои партнерские отношения в сфере безопасности, чтобы застраховаться от неопределенности в отношении обязательств США на Ближнем Востоке. Один из источников сообщил, что обсуждения ограничивались поставкой истребителей JF‑17 Thunder — легких боевых самолетов, совместно разработанных Пакистаном и Китаем и производимых в Пакистане. Другой источник отметил, что именно эти самолеты являются основным вариантом среди обсуждаемых. Первый источник сообщил, что общая сумма сделки составила 4 миллиарда долларов: при этом еще 2 миллиарда будут потрачены на оборудование сверх суммы конвертированного кредита.

Глава ВВС Пакистана Захир Ахмед Бабер Сидху на этой неделе находился в Саудовской Аравии для обсуждения «двустороннего сотрудничества в области обороны, региональной обстановки в сфере безопасности и будущих путей сотрудничества» со своим коллегой, генерал‑лейтенантом Турки бин Бандером бин Абдулазизом, говорится в заявлении пакистанских военных, опубликованном в четверг.

Аамир Масуд, отставной маршал авиации и аналитик, заявил, что Пакистан ведет переговоры или уже заключил соглашения с шестью странами о поставке оборудования, включая истребители JF‑17, а также электронные системы и системы вооружения для этих самолетов. Он добавил, что в число этих стран входит Саудовская Аравия, но не смог подтвердить какие‑либо подробности переговоров. «Рыночная привлекательность истребителей JF‑17 возросла, потому что они прошли испытания и использовались в боевых действиях», — сказал он, добавив, что они также экономически выгодны.

В декабре Исламабад также заключил сделку с Ливийской национальной армией, базирующейся на востоке Ливии, на сумму более 4 миллиардов долларов, сообщили официальные лица. Это одна из крупнейших сделок по продаже оружия в истории страны, включающая истребители JF‑17 и учебно‑тренировочные самолеты.

По словам министра обороны Пакистана, успехи оружейной промышленности могут изменить экономические перспективы страны

Министр обороны Пакистана Хаваджа Мухаммад Асиф заявил, что успехи оружейной промышленности могут изменить экономические перспективы страны. «Наши самолеты прошли испытания, и мы получаем так много заказов, что Пакистану, возможно, не понадобится помощь Международного валютного фонда через шесть месяцев», — сказал Асиф местному телеканалу Geo News.

В настоящее время Пакистан участвует в программе МВФ на сумму 7 миллиардов долларов, уже в 24‑й раз, после краткосрочного соглашения на 3 миллиарда долларов, которое помогло предотвратить суверенный дефолт в 2023 году.

Напомним, Азербайджан заказал у Пакистана в общей сложности 42 истребителя JF‑17 Thunder Block‑III на 4,6 миллиарда долларов. Первая партия была поставлена в ноябре прошлого года, накануне Парада Победы, однако в открытых источниках нет данных о том, какое количество самолетов поступило на вооружение ВВС Азербайджана. Стоимость одного истребителя JF‑17 оценивается в 35–40 миллионов долларов. Новая поставка существенно усилит ударные и истребительные возможности ВВС Азербайджана, предоставив Баку платформу, адаптированную под современные конфликты с элементами сетецентрической войны.

JF‑17 — легкая многоцелевая платформа, предназначенная для надежного патрулирования воздушного пространства, перехвата за пределами прямой видимости и нанесения точных ударов. Азербайджанские самолеты будут иметь конфигурацию Block III, которая включает РЛС с активной фазированной антенной решеткой, модернизированную авионику и системы радиоэлектронной борьбы, а также совместимость с современным оружием класса «воздух‑воздух» большой дальности. В частности, этот тип самолета допущен к применению китайских ракет PL‑15 и PL‑10, и, как сообщается, Баку рассматривает возможность установки подвесных целеуказателей ASELPOD, уже находящихся на вооружении у других операторов, для расширения возможностей точного поражения целей днем и ночью. В ходе противостояния ВВС Пакистана сумели добиться локального превосходства над индийскими военно‑воздушными силами, в том числе за счет использования истребителей J‑10C китайского производства, вооруженных ракетами большой дальности PL‑15 класса «воздух‑воздух».

