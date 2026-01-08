За купленными Азербайджаном истребителями длинная очередь: Бангладеш, Ливия, Саудовская Аравия…

Ранее Пакистан заключил контракт на 4 миллиарда долларов с правительством, базирующимся в Тобруке на востоке Ливии, и «Ливийской национальной армией» под руководством фельдмаршала Хафтара, включающий поставку JF‑17. Резкий рост заказов на истребители объясняется тем, что они хорошо проявили себя в реальных боевых условиях во время столкновений между Индией и Пакистаном прошлым летом.

Пакистано‑китайские истребители JF‑17 Thunder, первую партию которых Азербайджан получил осенью прошлого года, вызвали серьезный интерес в ряде стран мира. Образовалась длинная очередь желающих приобрести эти самолеты: как сообщают зарубежные СМИ, переговоры с Пакистаном о покупке истребителей уже ведет Бангладеш. Саудовская Аравия же готовится взять JF‑17 в долгосрочную аренду.

В среду делегация Военно‑воздушных сил Бангладеш во главе с командующим Хасаном Махмудом Ханом посетила Исламабад и провела переговоры с пакистанскими коллегами. Обсуждения были сосредоточены на оперативном сотрудничестве, истребителях, совместных программах подготовки и достижениях в аэрокосмической отрасли. Помимо закупки реактивных самолетов, рассматривалось также сотрудничество в области обучения. На военной встрече особое внимание привлек истребитель JF‑17 Thunder, разработанный совместно Китаем и Пакистаном. Бангладеш выразил заинтересованность в приобретении этого самолета, но не уточнил количество необходимых стране машин.

Месяц назад Бангладеш подписал меморандум о намерениях приобрести около дюжины истребителей Eurofighter. Остается неясным, повлияет ли интерес к пакистанским самолетам на потенциальный заказ Eurofighter. Предполагается, что Бангладеш отдаст предпочтение JF‑17 Thunder, которые по характеристикам и боеспособности не уступают Eurofighter, но стоят почти вдвое дешевле.

Тем временем Reuters стало известно, что Саудовская Аравия ведет переговоры с Пакистаном о долгосрочной аренде JF‑17 Thunder. Сообщается, что Эр‑Рияд намерен арендовать эти истребители в обмен на ранее предоставленный Пакистану кредит в размере 2 миллиардов долларов. Дополнительно Саудовская Аравия проявляет интерес к покупке определенного количества самолетов. Это углубит военное сотрудничество спустя несколько месяцев после подписания в прошлом году соглашения о взаимной обороне между двумя странами.

Пакистан переживает серьезные финансовые трудности, а Саудовская Аравия перестраивает свои партнерские отношения в сфере безопасности, чтобы застраховаться от неопределенности в отношении обязательств США на Ближнем Востоке. Один из источников сообщил, что обсуждения ограничивались поставкой истребителей JF‑17 Thunder — легких боевых самолетов, совместно разработанных Пакистаном и Китаем и производимых в Пакистане. Другой источник отметил, что именно эти самолеты являются основным вариантом среди обсуждаемых. Первый источник сообщил, что общая сумма сделки составила 4 миллиарда долларов: при этом еще 2 миллиарда будут потрачены на оборудование сверх суммы конвертированного кредита.

Глава ВВС Пакистана Захир Ахмед Бабер Сидху на этой неделе находился в Саудовской Аравии для обсуждения «двустороннего сотрудничества в области обороны, региональной обстановки в сфере безопасности и будущих путей сотрудничества» со своим коллегой, генерал‑лейтенантом Турки бин Бандером бин Абдулазизом, говорится в заявлении пакистанских военных, опубликованном в четверг.

Аамир Масуд, отставной маршал авиации и аналитик, заявил, что Пакистан ведет переговоры или уже заключил соглашения с шестью странами о поставке оборудования, включая истребители JF‑17, а также электронные системы и системы вооружения для этих самолетов. Он добавил, что в число этих стран входит Саудовская Аравия, но не смог подтвердить какие‑либо подробности переговоров. «Рыночная привлекательность истребителей JF‑17 возросла, потому что они прошли испытания и использовались в боевых действиях», — сказал он, добавив, что они также экономически выгодны.

В декабре Исламабад также заключил сделку с Ливийской национальной армией, базирующейся на востоке Ливии, на сумму более 4 миллиардов долларов, сообщили официальные лица. Это одна из крупнейших сделок по продаже оружия в истории страны, включающая истребители JF‑17 и учебно‑тренировочные самолеты.