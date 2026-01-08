Пашинян назвал условие запуска «Маршрута Трампа»

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что демаркация армяно-азербайджанской границы необходима для реализации транспортного коридора «Маршрут Трампа для международного мира и процветания» (TRIPP).

«Сейчас ведутся определенные рабочие процессы, и при подходящей возможности процесс демаркации будет продолжен… Конечно, все будет реализовано на земле, поскольку для запуска коммуникаций и проекта TRIPP как минимум эти участки границы должны быть демаркированы», – заявил Пашинян, отвечая на вопрос о текущем этапе делимитации и демаркации границ.

Премьер отметил, что на земле уже проводятся активные работы и о появлении новых результатов будет сообщено. «Это процессы, требующие внимательного подхода. В настоящее время ведется подготовка документов с учетом всех тонкостей», – добавил он.

Напомним, 8 августа в Вашингтоне лидеры Азербайджана и Армении Ильхам Алиев и Никол Пашинян в присутствии президента США Дональда Трампа подписали совместную декларацию из семи пунктов. Один из них предусматривает запуск Зангезурского коридора («Маршрута Трампа») в рамках разблокирования региональных коммуникаций. В тот же день министры иностранных дел двух стран парафировали соглашение об установлении мира и межгосударственных отношений.



Согласно президенту США, Армения в рамках «Маршрута Трампа» предоставит Соединенным Штатам эксклюзивные долгосрочные права сроком до 99 лет на развитие пути, по которому Азербайджан установит сухопутную связь с Нахчываном. Американская сторона планирует передать землю в субаренду консорциуму, ответственному за инфраструктуру и управление.