В Швейцарии призвали объявить Трампа персоной нон грата

Президент США Дональд Трамп должен быть объявлен персоной нон грата в Швейцарии после операции США в Венесуэле, нарушающей нормы международного права. Его приглашение для участия во Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе в конце января следует отменить. Об этом заявила президент швейцарской партии «Зеленые» Лиза Маццоне.

По ее мнению, президент США Дональд Трамп атакой на Венесуэлу и похищением ее президента Николаса Мадуро нарушил «основу международного права», поэтому власти конфедерации должны официально исключить его из списка участников Давосского форума. «Неприемлемо, что ему расстилают красный ковер, хотя он ведет себя как пират, крадет нефть другой страны и, главное, нарушает ее территориальную целостность», - заявила Маццоне швейцарской газете 20 minutes.

По словам политика, конфедерация «не должна предоставлять трибуну» человеку, который «явно хочет разрушить международное право, которое принесло Швейцарии безопасность, стабильность и процветание». Поэтому он, как считает Маццоне, должен стать «персоной нон грата в стране Женевских конвенций».

Ежегодное заседание Всемирного экономического форума (ВЭФ) под лозунгом «Дух диалога» пройдет в Давосе c 19 по 23 января. Программа мероприятия построена вокруг пяти ключевых глобальных вызовов, главный из которых - сотрудничество в более нестабильном мире. В Белом доме подтвердили участие в форуме Трампа. По данным источников агентства Reuters, он посетит мероприятие в сопровождении министра финансов США Скотта Бессента, министра торговли Говарда Латника и министра энергетики Криса Райта.