Турецкой трактористке годами выписывают штрафы из‑за роскошного автомобиля с азербайджанскими госномерами

В районе Эгирдир турецкой провинции Ыспарта 67‑летней женщине уже много лет выписывают штрафы из‑за роскошного автомобиля с азербайджанскими государственными номерами.

По сообщениям турецких СМИ, Эмине Тюзюн никогда не выезжала на своем тракторе с номерным знаком 10EE111 за пределы села, где живет. Однако впервые в 2021 году ее девять раз оштрафовали в Стамбуле — за превышение скорости и проезд по платным дорогам и мостам без оплаты.

Женщина приложила большие усилия, чтобы доказать, что автомобиль ей не принадлежит, подала жалобу, и в итоге в 2022 году дорожная полиция, убедившись, что правила нарушал роскошный автомобиль с азербайджанскими номерами, отменила штрафы. 

Однако в 2024 году Эмине Тюзюн прислали новый полицейский протокол. В документе было указано, что ее транспортное средство превысило скорость на Северной кольцевой дороге Стамбула. Женщина снова подала жалобу, полиция изучила записи камер. Убедившись, что на высокой скорости двигался не трактор, а автомобиль с азербайджанскими номерами, суд отменил протокол.

В 2025 году Тюзюн снова получила протоколы о штрафах — за проезд по платным мостам и дорогам Стамбула без оплаты. Женщина вновь подала жалобу и ждет результатов расследования. Она не понимает, как могла нарушить правила дорожного движения в Стамбуле, находящемся в 600 километрах от ее села.

«Когда я прочитала протокол о том, что трактор превысил скорость и попал под радар, удивилась. Как трактор, максимальная скорость которого составляет 40 километров в час, может попасть под радар? Разве дорожная полиция этого не знает?» — задается вопросами женщина. 

В интернет‑источниках указывается, что государственный номер 10 EE 111 ранее находился на автомобиле марки Range Rover. Позже этот номер был присвоен автомобилю BMW. Также на одном из сайтов объявлений указывалось, что данный номер выставлен на продажу за 70 тысяч манатов, однако сейчас объявление неактивно.

Турецкой трактористке годами выписывают штрафы из‑за роскошного автомобиля с азербайджанскими госномерами
фото
