USD 1.7000
EUR 1.9857
RUB 2.1172
Подписаться на уведомления
Перейдет ли иранская армия на сторону народа?
Новость дня
Перейдет ли иранская армия на сторону народа?

Зеленский: Никакого военного смысла в таких ударах нет...

Чрезвычайная ситуация в Днепре
15:29 1056

Мэр украинского Днепра Борис Филатов заявил о чрезвычайной ситуации в городе. По его словам, власти сейчас пытаются стабилизировать ситуацию с восстановлением предоставления коммунальных услуг, нарушенных массированной российской атакой в ночь на четверг, 8 января, сообщают украинские СМИ.

«Чисто технически в Днепре ситуация одна из самых сложных. Это на самом деле чрезвычайная ситуация национального уровня. С ночи город отрабатывает все надлежащие алгоритмы... Из самого важного. В больницы постепенно возвращается свет. Впрочем, напомню, что лечебные учреждения имеют альтернативные источники питания и необходимые запасы. Левый берег поддерживается альтернативными источниками питания. Ситуация с водой на правом берегу понемногу стабилизируется... Что касается тепла. Все котельные вчера были обесточены. Сейчас прилагаем все усилия, чтобы восстановить их работу», - написал Филатов в Telegram.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на российские удары по Днепропетровской и Запорожской областям, которые оставили людей без электричества, отопления и воды. Через публикацию в Telegram он поблагодарил ремонтные бригады и все службы, которые с ночи работают над восстановлением электричества, тепла и воды в Днепропетровской и Запорожской областях.

Зеленский отметил, что поручил премьер-министру Юлии Свириденко предоставить всю необходимую поддержку местным властям.

Он также призвал международных партнеров реагировать на удары России по энергетике и инфраструктуре, которые оставляют людей без электричества и отопления в условиях зимы. 

«И важно, чтобы наши партнеры в мире реагировали на это… Никакого военного смысла нет в таких ударах.... Это война России именно против нашего народа, против жизни в Украине - попытки сломать Украину», - заявил Зеленский.

Напомним, в среду, 7 января, российские войска нанесли удары по объектам критической инфраструктуры в Днепропетровской и Запорожской областях Украины, в результате чего обе области полностью остались без электроснабжения.

Операция сирийской армии против курдских боевиков
Операция сирийской армии против курдских боевиков обновлено 16:27
16:27 2276
Москва предупреждает: войска Запада в Украине станут «законными целями»
Москва предупреждает: войска Запада в Украине станут «законными целями»
15:59 1078
Ильхам Алиев изменил порядок управления государственными кредитными организациями
Ильхам Алиев изменил порядок управления государственными кредитными организациями
15:48 1171
Перейдет ли иранская армия на сторону народа?
Перейдет ли иранская армия на сторону народа? разбираем с иранским исследователем Бабеком Чалаби
10:56 4559
Турецкой трактористке годами выписывают штрафы из‑за роскошного автомобиля с азербайджанскими госномерами
Турецкой трактористке годами выписывают штрафы из‑за роскошного автомобиля с азербайджанскими госномерами фото
15:15 2797
Еще один индийский «сюрприз». На сей раз для Пакистана
Еще один индийский «сюрприз». На сей раз для Пакистана наш комментарий
15:06 1998
Пашинян назвал условие запуска «Маршрута Трампа»
Пашинян назвал условие запуска «Маршрута Трампа»
15:06 2143
Невероятный экономический подъем Индии… «Страна слонов» вырывается в лидеры!
Невероятный экономический подъем Индии… «Страна слонов» вырывается в лидеры! наша аналитика
14:08 2308
За купленными Азербайджаном истребителями длинная очередь: Бангладеш, Ливия, Саудовская Аравия…
За купленными Азербайджаном истребителями длинная очередь: Бангладеш, Ливия, Саудовская Аравия…
14:41 2415
Израиль и ОАЭ заодно
Израиль и ОАЭ заодно наш комментарий; все еще актуально
10:40 2416
Еще два короля столкнулись
Еще два короля столкнулись война миров
13:44 3060

ЭТО ВАЖНО

Операция сирийской армии против курдских боевиков
Операция сирийской армии против курдских боевиков обновлено 16:27
16:27 2276
Москва предупреждает: войска Запада в Украине станут «законными целями»
Москва предупреждает: войска Запада в Украине станут «законными целями»
15:59 1078
Ильхам Алиев изменил порядок управления государственными кредитными организациями
Ильхам Алиев изменил порядок управления государственными кредитными организациями
15:48 1171
Перейдет ли иранская армия на сторону народа?
Перейдет ли иранская армия на сторону народа? разбираем с иранским исследователем Бабеком Чалаби
10:56 4559
Турецкой трактористке годами выписывают штрафы из‑за роскошного автомобиля с азербайджанскими госномерами
Турецкой трактористке годами выписывают штрафы из‑за роскошного автомобиля с азербайджанскими госномерами фото
15:15 2797
Еще один индийский «сюрприз». На сей раз для Пакистана
Еще один индийский «сюрприз». На сей раз для Пакистана наш комментарий
15:06 1998
Пашинян назвал условие запуска «Маршрута Трампа»
Пашинян назвал условие запуска «Маршрута Трампа»
15:06 2143
Невероятный экономический подъем Индии… «Страна слонов» вырывается в лидеры!
Невероятный экономический подъем Индии… «Страна слонов» вырывается в лидеры! наша аналитика
14:08 2308
За купленными Азербайджаном истребителями длинная очередь: Бангладеш, Ливия, Саудовская Аравия…
За купленными Азербайджаном истребителями длинная очередь: Бангладеш, Ливия, Саудовская Аравия…
14:41 2415
Израиль и ОАЭ заодно
Израиль и ОАЭ заодно наш комментарий; все еще актуально
10:40 2416
Еще два короля столкнулись
Еще два короля столкнулись война миров
13:44 3060
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться