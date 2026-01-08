Зеленский: Никакого военного смысла в таких ударах нет...

Мэр украинского Днепра Борис Филатов заявил о чрезвычайной ситуации в городе. По его словам, власти сейчас пытаются стабилизировать ситуацию с восстановлением предоставления коммунальных услуг, нарушенных массированной российской атакой в ночь на четверг, 8 января, сообщают украинские СМИ.

«Чисто технически в Днепре ситуация одна из самых сложных. Это на самом деле чрезвычайная ситуация национального уровня. С ночи город отрабатывает все надлежащие алгоритмы... Из самого важного. В больницы постепенно возвращается свет. Впрочем, напомню, что лечебные учреждения имеют альтернативные источники питания и необходимые запасы. Левый берег поддерживается альтернативными источниками питания. Ситуация с водой на правом берегу понемногу стабилизируется... Что касается тепла. Все котельные вчера были обесточены. Сейчас прилагаем все усилия, чтобы восстановить их работу», - написал Филатов в Telegram.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на российские удары по Днепропетровской и Запорожской областям, которые оставили людей без электричества, отопления и воды. Через публикацию в Telegram он поблагодарил ремонтные бригады и все службы, которые с ночи работают над восстановлением электричества, тепла и воды в Днепропетровской и Запорожской областях.

Зеленский отметил, что поручил премьер-министру Юлии Свириденко предоставить всю необходимую поддержку местным властям.

Он также призвал международных партнеров реагировать на удары России по энергетике и инфраструктуре, которые оставляют людей без электричества и отопления в условиях зимы.

«И важно, чтобы наши партнеры в мире реагировали на это… Никакого военного смысла нет в таких ударах.... Это война России именно против нашего народа, против жизни в Украине - попытки сломать Украину», - заявил Зеленский.

Напомним, в среду, 7 января, российские войска нанесли удары по объектам критической инфраструктуры в Днепропетровской и Запорожской областях Украины, в результате чего обе области полностью остались без электроснабжения.