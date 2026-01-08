Россия жестко отреагировала на захват своего танкера американцами

Министерство иностранных дел РФ выразило «серьезную обеспокоенность» задержанием нефтяного танкера Bella 1 (Marinera) американскими военными в Атлантическом океане. По мнению МИД РФ, это была «незаконная силовая акция» против судна, пишут российские СМИ.

В ведомстве заявили, что танкер еще 24 декабря получил временное разрешение на плавание под российским флагом и осуществлял «мирный проход» в международных водах Северной Атлантики, направляясь в один из российских портов. США, как утверждают в МИД, неоднократно получали информацию о российской принадлежности танкера и его «гражданском мирном статусе».

МИД РФ отмечает, что остановка и досмотр судна в открытом море возможны только по закрытому перечню оснований, таких как пиратство или работорговля, что не относится к Bella 1. В остальных случаях подобные действия разрешены только по согласованию с государством флага, Россия не давала такого согласия и выражала официальный протест американским властям в связи с преследованием танкера Береговой охраной США, добавили в российском внешнеполитическом ведомстве.

«В этих условиях высадка американских военных на мирное судно в открытом море и его фактический захват, а также пленение экипажа невозможно истолковать иначе, как грубейшее нарушение основополагающих принципов и норм международного морского права, а также свободы судоходства. Налицо существенное ущемление законных прав и интересов судовладельца. Под угрозу поставлены жизнь и здоровье членов экипажа Marinera, в составе которого граждане нескольких стран. Категорически неприемлемыми считаем адресованные им американскими властями угрозы судебного преследования под абсурдными предлогами», — говорится в заявлении МИД РФ.

Министерство назвало «несостоятельными проходящие у американской стороны отсылки к своему национальному санкционному законодательству». По версии Москвы, ограничительные меры США и других западных стран «носят нелегитимный характер». МИД РФ выразил «сожаление и тревогу» по поводу «готовности Вашингтона к генерированию острых международных кризисных ситуаций».

МИД РФ призвал США «вернуться к соблюдению основополагающих норм и принципов международного морского судоходства и немедленно прекратить незаконные действия» в отношении танкера.