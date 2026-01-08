Россия жестко отреагировала на захват своего танкера американцами

Министерство иностранных дел РФ выразило «серьезную обеспокоенность» задержанием нефтяного танкера Bella 1 (Marinera) американскими военными в Атлантическом океане. По мнению МИД РФ, это была «незаконная силовая акция» против судна, пишут российские СМИ.
В ведомстве заявили, что танкер еще 24 декабря получил временное разрешение на плавание под российским флагом и осуществлял «мирный проход» в международных водах Северной Атлантики, направляясь в один из российских портов. США, как утверждают в МИД, неоднократно получали информацию о российской принадлежности танкера и его «гражданском мирном статусе».
МИД РФ отмечает, что остановка и досмотр судна в открытом море возможны только по закрытому перечню оснований, таких как пиратство или работорговля, что не относится к Bella 1. В остальных случаях подобные действия разрешены только по согласованию с государством флага, Россия не давала такого согласия и выражала официальный протест американским властям в связи с преследованием танкера Береговой охраной США, добавили в российском внешнеполитическом ведомстве.
«В этих условиях высадка американских военных на мирное судно в открытом море и его фактический захват, а также пленение экипажа невозможно истолковать иначе, как грубейшее нарушение основополагающих принципов и норм международного морского права, а также свободы судоходства. Налицо существенное ущемление законных прав и интересов судовладельца. Под угрозу поставлены жизнь и здоровье членов экипажа Marinera, в составе которого граждане нескольких стран. Категорически неприемлемыми считаем адресованные им американскими властями угрозы судебного преследования под абсурдными предлогами», — говорится в заявлении МИД РФ.
Министерство назвало «несостоятельными проходящие у американской стороны отсылки к своему национальному санкционному законодательству». По версии Москвы, ограничительные меры США и других западных стран «носят нелегитимный характер». МИД РФ выразил «сожаление и тревогу» по поводу «готовности Вашингтона к генерированию острых международных кризисных ситуаций».
МИД РФ призвал США «вернуться к соблюдению основополагающих норм и принципов международного морского судоходства и немедленно прекратить незаконные действия» в отношении танкера.
Нефтяной танкер Bella 1 (Marinera) с конца декабря принадлежит российской компании «Буревестмарин», зарегистрированной в Рязанской области. Об этом говорится в материалах Financial Times и «Русской службы Би-би-си».
Как пишет FT, компания была основана в июле 2025 года бизнесменом Ильей Бугаем.
«Новая газета Европа» со ссылкой на ЕГРЮЛ (Единый государственный реестр юридических лиц, главная российская база данных – ред.) утверждает, что Илья Бугай — предприниматель, который сейчас живет в Москве. В 2008 году он закончил Крымский федеральный университет. На сайтах по поиску работы можно найти несколько опубликованных «Буревестмарином» вакансий, связанных с судоходством.
С 2018 года Бугай также занимает пост гендиректора в компании «Руснефтехимторг», которая занимается торговлей нефтепродуктами, пишет «Новая газета Европа». В 2020 году компания заработала четыре миллиарда рублей, затем ее выручка сильно сократилась, а в 2024 году она получила убытки.
Американские военные 7 января задержали два танкера «теневого флота»: Bella 1 (Marinera) и Sophia. Оба судна находятся в санкционных списках Министерства финансов США из-за перевозки подсанкционной иранской, венесуэльской и российской нефти.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс после задержания Bella 1 (Marinera) заявил, что это был «фальшивый российский танкер». «Они, по сути, пытались выдать себя за российский нефтяной танкер, чтобы обойти санкционный режим», — сказал он в интервью Fox News.
После захвата танкера Минтранс РФ опубликовал заявление, в котором говорилось, что Bella 1 (Marinera) получил временное разрешение на плавание под флагом России. В ведомстве заявили, что в соответствии с нормами Конвенции ООН по морскому праву 1982 года «в открытом море действует режим свободы судоходства и никакое государство не имеет права применять силу в отношении судов, надлежащим образом зарегистрированных в юрисдикциях иных государств».