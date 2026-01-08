USD 1.7000
EUR 1.9857
RUB 2.1172
Подписаться на уведомления
Перейдет ли иранская армия на сторону народа?
Новость дня
Перейдет ли иранская армия на сторону народа?

Россия жестко отреагировала на захват своего танкера американцами

обновлено 16:12
16:12 1707

Министерство иностранных дел РФ выразило «серьезную обеспокоенность» задержанием нефтяного танкера Bella 1 (Marinera) американскими военными в Атлантическом океане. По мнению МИД РФ, это была «незаконная силовая акция» против судна, пишут российские СМИ.

В ведомстве заявили, что танкер еще 24 декабря получил временное разрешение на плавание под российским флагом и осуществлял «мирный проход» в международных водах Северной Атлантики, направляясь в один из российских портов. США, как утверждают в МИД, неоднократно получали информацию о российской принадлежности танкера и его «гражданском мирном статусе».

МИД РФ отмечает, что остановка и досмотр судна в открытом море возможны только по закрытому перечню оснований, таких как пиратство или работорговля, что не относится к Bella 1. В остальных случаях подобные действия разрешены только по согласованию с государством флага, Россия не давала такого согласия и выражала официальный протест американским властям в связи с преследованием танкера Береговой охраной США, добавили в российском внешнеполитическом ведомстве.

«В этих условиях высадка американских военных на мирное судно в открытом море и его фактический захват, а также пленение экипажа невозможно истолковать иначе, как грубейшее нарушение основополагающих принципов и норм международного морского права, а также свободы судоходства. Налицо существенное ущемление законных прав и интересов судовладельца. Под угрозу поставлены жизнь и здоровье членов экипажа Marinera, в составе которого граждане нескольких стран. Категорически неприемлемыми считаем адресованные им американскими властями угрозы судебного преследования под абсурдными предлогами», — говорится в заявлении МИД РФ.

Министерство назвало «несостоятельными проходящие у американской стороны отсылки к своему национальному санкционному законодательству». По версии Москвы, ограничительные меры США и других западных стран «носят нелегитимный характер». МИД РФ выразил «сожаление и тревогу» по поводу «готовности Вашингтона к генерированию острых международных кризисных ситуаций».

МИД РФ призвал США «вернуться к соблюдению основополагающих норм и принципов международного морского судоходства и немедленно прекратить незаконные действия» в отношении танкера.

* * * 15:49

Нефтяной танкер Bella 1 (Marinera) с конца декабря принадлежит российской компании «Буревестмарин», зарегистрированной в Рязанской области. Об этом говорится в материалах Financial Times и «Русской службы Би-би-си».

Как пишет FT, компания была основана в июле 2025 года бизнесменом Ильей Бугаем.

«Новая газета Европа» со ссылкой на ЕГРЮЛ (Единый государственный реестр юридических лиц, главная российская база данных – ред.) утверждает, что Илья Бугай — предприниматель, который сейчас живет в Москве. В 2008 году он закончил Крымский федеральный университет. На сайтах по поиску работы можно найти несколько опубликованных «Буревестмарином» вакансий, связанных с судоходством.

С 2018 года Бугай также занимает пост гендиректора в компании «Руснефтехимторг», которая занимается торговлей нефтепродуктами, пишет «Новая газета Европа». В 2020 году компания заработала четыре миллиарда рублей, затем ее выручка сильно сократилась, а в 2024 году она получила убытки.

Американские военные 7 января задержали два танкера «теневого флота»: Bella 1 (Marinera) и Sophia. Оба судна находятся в санкционных списках Министерства финансов США из-за перевозки подсанкционной иранской, венесуэльской и российской нефти. 

Вице-президент США Джей Ди Вэнс после задержания Bella 1 (Marinera) заявил, что это был «фальшивый российский танкер». «Они, по сути, пытались выдать себя за российский нефтяной танкер, чтобы обойти санкционный режим», — сказал он в интервью Fox News.

После захвата танкера Минтранс РФ опубликовал заявление, в котором говорилось, что Bella 1 (Marinera) получил временное разрешение на плавание под флагом России. В ведомстве заявили, что в соответствии с нормами Конвенции ООН по морскому праву 1982 года «в открытом море действует режим свободы судоходства и никакое государство не имеет права применять силу в отношении судов, надлежащим образом зарегистрированных в юрисдикциях иных государств».

Операция сирийской армии против курдских боевиков
Операция сирийской армии против курдских боевиков обновлено 16:27
16:27 2276
Москва предупреждает: войска Запада в Украине станут «законными целями»
Москва предупреждает: войска Запада в Украине станут «законными целями»
15:59 1081
Ильхам Алиев изменил порядок управления государственными кредитными организациями
Ильхам Алиев изменил порядок управления государственными кредитными организациями
15:48 1173
Перейдет ли иранская армия на сторону народа?
Перейдет ли иранская армия на сторону народа? разбираем с иранским исследователем Бабеком Чалаби
10:56 4560
Турецкой трактористке годами выписывают штрафы из‑за роскошного автомобиля с азербайджанскими госномерами
Турецкой трактористке годами выписывают штрафы из‑за роскошного автомобиля с азербайджанскими госномерами фото
15:15 2798
Еще один индийский «сюрприз». На сей раз для Пакистана
Еще один индийский «сюрприз». На сей раз для Пакистана наш комментарий
15:06 1998
Пашинян назвал условие запуска «Маршрута Трампа»
Пашинян назвал условие запуска «Маршрута Трампа»
15:06 2145
Невероятный экономический подъем Индии… «Страна слонов» вырывается в лидеры!
Невероятный экономический подъем Индии… «Страна слонов» вырывается в лидеры! наша аналитика
14:08 2309
За купленными Азербайджаном истребителями длинная очередь: Бангладеш, Ливия, Саудовская Аравия…
За купленными Азербайджаном истребителями длинная очередь: Бангладеш, Ливия, Саудовская Аравия…
14:41 2418
Израиль и ОАЭ заодно
Израиль и ОАЭ заодно наш комментарий; все еще актуально
10:40 2416
Еще два короля столкнулись
Еще два короля столкнулись война миров
13:44 3061

ЭТО ВАЖНО

Операция сирийской армии против курдских боевиков
Операция сирийской армии против курдских боевиков обновлено 16:27
16:27 2276
Москва предупреждает: войска Запада в Украине станут «законными целями»
Москва предупреждает: войска Запада в Украине станут «законными целями»
15:59 1081
Ильхам Алиев изменил порядок управления государственными кредитными организациями
Ильхам Алиев изменил порядок управления государственными кредитными организациями
15:48 1173
Перейдет ли иранская армия на сторону народа?
Перейдет ли иранская армия на сторону народа? разбираем с иранским исследователем Бабеком Чалаби
10:56 4560
Турецкой трактористке годами выписывают штрафы из‑за роскошного автомобиля с азербайджанскими госномерами
Турецкой трактористке годами выписывают штрафы из‑за роскошного автомобиля с азербайджанскими госномерами фото
15:15 2798
Еще один индийский «сюрприз». На сей раз для Пакистана
Еще один индийский «сюрприз». На сей раз для Пакистана наш комментарий
15:06 1998
Пашинян назвал условие запуска «Маршрута Трампа»
Пашинян назвал условие запуска «Маршрута Трампа»
15:06 2145
Невероятный экономический подъем Индии… «Страна слонов» вырывается в лидеры!
Невероятный экономический подъем Индии… «Страна слонов» вырывается в лидеры! наша аналитика
14:08 2309
За купленными Азербайджаном истребителями длинная очередь: Бангладеш, Ливия, Саудовская Аравия…
За купленными Азербайджаном истребителями длинная очередь: Бангладеш, Ливия, Саудовская Аравия…
14:41 2418
Израиль и ОАЭ заодно
Израиль и ОАЭ заодно наш комментарий; все еще актуально
10:40 2416
Еще два короля столкнулись
Еще два короля столкнулись война миров
13:44 3061
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться