Перейдет ли иранская армия на сторону народа?
Перейдет ли иранская армия на сторону народа?

Ильхам Алиев изменил порядок управления государственными кредитными организациями

15:48 1173

В банках и некредитных финансовых организациях Азербайджана (далее - кредитная организация), уставный капитал которых включает государственные акции, расширен список лиц, имеющих право участвовать от имени государства в решении вопросов, относящихся к компетенции общего собрания, в пределах прав, предусмотренных принадлежащими государству акциями. Соответствующий указ подписал президент Ильхам Алиев.

Согласно указу, решения о реорганизации или ликвидации указанных кредитных организаций будет принимать президент Азербайджана.

Министерство экономики на основании предложений Министерства финансов будет согласовывать с главой государства устав кредитной организации и размер ее уставного капитала.

