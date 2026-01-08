Москва предупреждает: войска Запада в Украине станут «законными целями»

Москва заявляет, что размещение в Украине западных воинских подразделений, военных объектов и иной инфраструктуры будет рассматриваться как «интервенция, несущая прямую угрозу безопасности», и «станет законной целью для Вооруженных сил РФ», заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон подписали с главой украинского государства Владимиром Зеленским трехстороннюю декларацию, согласно которой после окончания российско-украинской войны Лондон и Париж планируют создать в Украине военные базы и построить объекты для хранения вооружений и военной техники.

«В этой связи МИД России предупреждает, что размещение на территории Украины воинских подразделений, военных объектов, складов и иной инфраструктуры западных стран будет квалифицироваться как иностранная интервенция, несущая прямую угрозу безопасности не только России, но и других стран Европы. Все такие подразделения и объекты будут рассматриваться в качестве законных боевых целей Вооруженных сил Российской Федерации. Данные предупреждения не раз озвучивались на самом высоком уровне и сохраняют актуальность», – подчеркнула официальный представитель российского внешнеполитического ведомства.

По мнению Захаровой, документ западной «коалиции желающих» и Киева по гарантиям безопасности «крайне далек от мирного урегулирования и нацелен на продолжение милитаризации».

Она указала, что мирное решение войны возможно «исключительно на основе устранения его первопричин, возвращения Украины к нейтральному внеблоковому статусу, ее демилитаризации и денацификации, соблюдения Киевом языковых, культурных, религиозных прав и свобод человека, этнических русских, русскоязычных граждан, представителей национальных меньшинств, а также признания современных территориальных реалий, сложившихся в результате воплощения права народов на самоопределение».

«Все эти цели, безусловно, будут достигнуты либо политико-дипломатическим путем, либо в рамках «специальной военной операции», в ходе которой инициатива на поле боя полностью удерживается Вооруженными силами Российской Федерации», – подчеркнула дипломат.

Она также обвинила Запад в формировании «оси войны» и создании «опасных и разрушительных планов для будущего европейского континента и его жителей».