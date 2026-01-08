USD 1.7000
Перейдет ли иранская армия на сторону народа?
Перейдет ли иранская армия на сторону народа?

Трамп vs Путин: захват танкера показал силу Вашингтона

The New York Times
16:26 567

Президент США Дональд Трамп заявляет о стремлении к «стратегической стабильности» с Россией, но недавний захват американскими военными нефтяного танкера под российским флагом в Северной Атлантике вновь обострил отношения между странами, отмечает газета The New York Times (NYT).

Издание напоминает, что официально в Вашингтоне заявили, что действовали в рамках блокады экспорта венесуэльской нефти и назвали судно «безгосударственным». В Москве этот шаг восприняли как откровенное оскорбление. Российский депутат Леонид Слуцкий охарактеризовал инцидент как «пиратство XXI века».

По данным издания, Трамп пытается сочетать несовместимое – личные договоренности с российским лидером Владимиром Путиным и демонстрацию глобального военного превосходства США. Директор Института Кеннана Майкл Киммедж полагает, что «он, кажется, создает для Путина гораздо больше проблем, чем решает".

Несмотря на переговоры с Кремлем, Трамп не пошел на уступки по Украине: США продолжают делиться разведданными с Киевом, а Европа на фоне американо-европейских споров лишь наращивает собственные оборонные расходы, что для Москвы является негативным сигналом.

NYT пишет, что особенно жесткой остается линия Вашингтона в Западном полушарии. США открыто противостоят российскому влиянию в Венесуэле, оказывают давление на ее власти и действуют против незаконной торговли нефти. Захват танкера под российским флагом стал символом этой стратегии.

В Кремле отреагировали сдержанно – без угроз и резких заявлений со стороны российского президента. Аналитики полагают, что Москва сознательно снижает градус напряженности, чтобы не закрывать дверь для потенциальной сделки с Трампом по Украине. В то же время инцидент выявил ограниченные возможности России влиять на ситуацию силовыми методами.

«Россия не может полагаться исключительно на принуждение. В этом и заключается ее главное противоречие – и Трамп, возможно, только делает его более очевидным», – указал Киммедж.

Американские военные 7 января задержали два танкера «теневого флота»: Bella 1 (Marinera) и Sophia. Оба судна находятся в санкционных списках Министерства финансов США из-за перевозки подсанкционной иранской, венесуэльской и российской нефти. 

Вице-президент США Джей Ди Вэнс после задержания Bella 1 (Marinera) заявил, что это был «фальшивый российский танкер». «Они, по сути, пытались выдать себя за российский нефтяной танкер, чтобы обойти санкционный режим», – сказал он в интервью Fox News.

После захвата танкера Минтранс РФ опубликовал заявление, в котором говорилось, что Bella 1 (Marinera) получил временное разрешение на плавание под флагом России. В ведомстве заявили, что в соответствии с нормами Конвенции ООН по морскому праву 1982 года «в открытом море действует режим свободы судоходства и никакое государство не имеет права применять силу в отношении судов, надлежащим образом зарегистрированных в юрисдикциях иных государств».

