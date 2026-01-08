USD 1.7000
Перейдет ли иранская армия на сторону народа?
Перейдет ли иранская армия на сторону народа?

Журналиста из России нашли мертвым в Париже

16:43 402

В пригороде Парижа Медоне обнаружено тело 38-летнего российского журналиста Евгения Сафронова, сообщает «Коммерсант».

Эмигрировавший во Францию журналист Евгений Сафронов

Тело российского журналиста было найдено у подножия многоквартирного дома, где он проживал. Предположительно, он упал с высоты около 20 метров, с седьмого этажа, передает BFM TV. Как пишет газета Le Parisien, журналист выпрыгнул из окна квартиры на улице Rue de la Rosire.

Сафронова доставили в больницу, где он скончался. В квартире полицейские обнаружили письма на русском языке, в мусорном ведре – наркотики, а у окна стоял стул, отмечает Le Parisien.

По данным газеты, на месте происшествия находился сосед журналиста по комнате. Полиция не смогла установить, был ли он свидетелем самоубийства, поскольку допросу помешал языковой барьер.

По информации BFM TV, незадолго до самоубийства Сафронов отправил предсмертное письмо своим близким. В записке на русском языке, находящейся в распоряжении издания, журналист сообщил, что стал жертвой хакерской атаки.

«Все мои аккаунты были взломаны. Мой аккаунт в Telegram был украден. Мои текстовые сообщения и телефонные разговоры были перехвачены. Мой телефон заразили хакеры», – приводит BFM TV фрагмент письма Сафронова.

Информацию о взломе социальных сетей подтвердил живущий во Франции журналист Денис Балашов. По его словам, ровно неделю назад Сафронов сообщил о взломе своих телефонов и аккаунтов в социальных сетях и на портале «Госуслуги». Балашов уточнил, что хакерские атаки «окончательно выбили из равновесия» журналиста.

Le Parisien также пишет, что Сафронову могли угрожать убийством. Об этом газете сообщил источник, близкий к материалам, собранным полицией Франции. Расследование продолжается.

Операция сирийской армии против курдских боевиков
Операция сирийской армии против курдских боевиков обновлено 16:27
16:27 2281
Москва предупреждает: войска Запада в Украине станут «законными целями»
Москва предупреждает: войска Запада в Украине станут «законными целями»
15:59 1087
Ильхам Алиев изменил порядок управления государственными кредитными организациями
Ильхам Алиев изменил порядок управления государственными кредитными организациями
15:48 1177
Перейдет ли иранская армия на сторону народа?
Перейдет ли иранская армия на сторону народа? разбираем с иранским исследователем Бабеком Чалаби
10:56 4562
Турецкой трактористке годами выписывают штрафы из‑за роскошного автомобиля с азербайджанскими госномерами
Турецкой трактористке годами выписывают штрафы из‑за роскошного автомобиля с азербайджанскими госномерами фото
15:15 2808
Еще один индийский «сюрприз». На сей раз для Пакистана
Еще один индийский «сюрприз». На сей раз для Пакистана наш комментарий
15:06 2004
Пашинян назвал условие запуска «Маршрута Трампа»
Пашинян назвал условие запуска «Маршрута Трампа»
15:06 2152
Невероятный экономический подъем Индии… «Страна слонов» вырывается в лидеры!
Невероятный экономический подъем Индии… «Страна слонов» вырывается в лидеры! наша аналитика
14:08 2312
За купленными Азербайджаном истребителями длинная очередь: Бангладеш, Ливия, Саудовская Аравия…
За купленными Азербайджаном истребителями длинная очередь: Бангладеш, Ливия, Саудовская Аравия…
14:41 2423
Израиль и ОАЭ заодно
Израиль и ОАЭ заодно наш комментарий; все еще актуально
10:40 2416
Еще два короля столкнулись
Еще два короля столкнулись война миров
13:44 3066

