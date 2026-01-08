Журналиста из России нашли мертвым в Париже

Тело российского журналиста было найдено у подножия многоквартирного дома, где он проживал. Предположительно, он упал с высоты около 20 метров, с седьмого этажа, передает BFM TV. Как пишет газета Le Parisien, журналист выпрыгнул из окна квартиры на улице Rue de la Rosire.

Сафронова доставили в больницу, где он скончался. В квартире полицейские обнаружили письма на русском языке, в мусорном ведре – наркотики, а у окна стоял стул, отмечает Le Parisien.

По данным газеты, на месте происшествия находился сосед журналиста по комнате. Полиция не смогла установить, был ли он свидетелем самоубийства, поскольку допросу помешал языковой барьер.

По информации BFM TV, незадолго до самоубийства Сафронов отправил предсмертное письмо своим близким. В записке на русском языке, находящейся в распоряжении издания, журналист сообщил, что стал жертвой хакерской атаки.

«Все мои аккаунты были взломаны. Мой аккаунт в Telegram был украден. Мои текстовые сообщения и телефонные разговоры были перехвачены. Мой телефон заразили хакеры», – приводит BFM TV фрагмент письма Сафронова.

Информацию о взломе социальных сетей подтвердил живущий во Франции журналист Денис Балашов. По его словам, ровно неделю назад Сафронов сообщил о взломе своих телефонов и аккаунтов в социальных сетях и на портале «Госуслуги». Балашов уточнил, что хакерские атаки «окончательно выбили из равновесия» журналиста.

Le Parisien также пишет, что Сафронову могли угрожать убийством. Об этом газете сообщил источник, близкий к материалам, собранным полицией Франции. Расследование продолжается.