Готов документ о гарантиях безопасности для Украины. Точку поставит Трамп

Двусторонний документ о гарантиях безопасности для Украины от Соединенных Штатов фактически готов, следующий этап - его финализация на самом высоком уровне, сообщил в Telegram президент Украины Владимир Зеленский.

«(Секретарь Совета безопасности и обороны - ред.) Рустем Умеров доложил по результатам переговоров нашей команды во Франции вчера. Фактически готов к финализации на самом высоком уровне с президентом Соединенных Штатов двусторонний документ о гарантиях безопасности для Украины», - заявил Зеленский.

По словам президента Украины, «были обсуждены и сложные вопросы по базовой рамке для окончания войны, и украинская сторона представила возможные варианты финализации этого документа. Понимаем, что американская сторона будет общаться с Россией, и ожидаем фидбек – готова ли (Москва) реально заканчивать войну».

Зеленский также подчеркнул, что по возвращении в Киев украинская переговорная команда доложит обо всех деталях встреч.

Вчера, 7 января, сообщалось, что украинские и американские представители во время очередного раунда переговоров в Париже договорились о дальнейших контактах на уровне лидеров и обсудили ключевые элементы плана завершения войны. Также вчера в Париже заметили спецпредставителя президента РФ Кирилла Дмитриева, которого, по данным СМИ, принимали в посольстве США.

6 января в Париже состоялась встреча Украины, США и стран «коалиции желающих». Стороны договорились о дальнейшей поддержке Киева, а руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов заявил о конкретных договоренностях.

Операция сирийской армии против курдских боевиков
Операция сирийской армии против курдских боевиков обновлено 16:27
16:27 2282
Москва предупреждает: войска Запада в Украине станут «законными целями»
Москва предупреждает: войска Запада в Украине станут «законными целями»
15:59 1089
Ильхам Алиев изменил порядок управления государственными кредитными организациями
Ильхам Алиев изменил порядок управления государственными кредитными организациями
15:48 1177
Перейдет ли иранская армия на сторону народа?
Перейдет ли иранская армия на сторону народа? разбираем с иранским исследователем Бабеком Чалаби
10:56 4562
Турецкой трактористке годами выписывают штрафы из‑за роскошного автомобиля с азербайджанскими госномерами
Турецкой трактористке годами выписывают штрафы из‑за роскошного автомобиля с азербайджанскими госномерами фото
15:15 2810
Еще один индийский «сюрприз». На сей раз для Пакистана
Еще один индийский «сюрприз». На сей раз для Пакистана наш комментарий
15:06 2005
Пашинян назвал условие запуска «Маршрута Трампа»
Пашинян назвал условие запуска «Маршрута Трампа»
15:06 2152
Невероятный экономический подъем Индии… «Страна слонов» вырывается в лидеры!
Невероятный экономический подъем Индии… «Страна слонов» вырывается в лидеры! наша аналитика
14:08 2314
За купленными Азербайджаном истребителями длинная очередь: Бангладеш, Ливия, Саудовская Аравия…
За купленными Азербайджаном истребителями длинная очередь: Бангладеш, Ливия, Саудовская Аравия…
14:41 2423
Израиль и ОАЭ заодно
Израиль и ОАЭ заодно наш комментарий; все еще актуально
10:40 2416
Еще два короля столкнулись
Еще два короля столкнулись война миров
13:44 3066

