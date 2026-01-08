Готов документ о гарантиях безопасности для Украины. Точку поставит Трамп

«(Секретарь Совета безопасности и обороны - ред.) Рустем Умеров доложил по результатам переговоров нашей команды во Франции вчера. Фактически готов к финализации на самом высоком уровне с президентом Соединенных Штатов двусторонний документ о гарантиях безопасности для Украины», - заявил Зеленский.

По словам президента Украины, «были обсуждены и сложные вопросы по базовой рамке для окончания войны, и украинская сторона представила возможные варианты финализации этого документа. Понимаем, что американская сторона будет общаться с Россией, и ожидаем фидбек – готова ли (Москва) реально заканчивать войну».

Зеленский также подчеркнул, что по возвращении в Киев украинская переговорная команда доложит обо всех деталях встреч.

Вчера, 7 января, сообщалось, что украинские и американские представители во время очередного раунда переговоров в Париже договорились о дальнейших контактах на уровне лидеров и обсудили ключевые элементы плана завершения войны. Также вчера в Париже заметили спецпредставителя президента РФ Кирилла Дмитриева, которого, по данным СМИ, принимали в посольстве США.

6 января в Париже состоялась встреча Украины, США и стран «коалиции желающих». Стороны договорились о дальнейшей поддержке Киева, а руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов заявил о конкретных договоренностях.