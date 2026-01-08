Обращение омбудсмена в связи с безопасностью детей в цифровой среде

Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджанской Республики Сабина Алиева выступила с обращением в связи с безопасностью детей в цифровой среде.

«Согласно исследованию, проведенному Аппаратом уполномоченного по правам человека (омбудсмена) Азербайджана, риски, связанные с онлайн-играми и интерактивными платформами, особенно платформой Roblox, получившей широкое распространение среди детей в последние годы, вызывают серьезную озабоченность. Опасности, с которыми сталкиваются дети в цифровой среде сегодня, — это не просто технологическая проблема, а серьезная проблема, которую необходимо оценивать с точки зрения прав человека.

Наблюдения, сообщения в СМИ и мнения экспертов показывают, что дети на рассматриваемой платформе подвергаются не только техническим рискам, но и непосредственно психологическому манипулированию. В частности, к числу распространенных и опасных тенденций относятся буллинг (психологическое давление, оскорбления и социальная изоляция), груминг (манипулирование детьми путем постепенного завоевания их доверия), эмоциональное насилие, запугивание и поведение, направленное на создание зависимости.

Подобные формы психологического манипулирования могут привести к низкой самооценке, стрессу, тревоге, страху, поведенческим расстройствам и долгосрочной психологической травме у детей, что является грубым нарушением прав детей.

Следует отметить, что эта проблема была оценена как серьезная не только на национальном, но и на международном уровне. Именно из-за соответствующих угроз платформа Roblox была заблокирована или ограничена рядом государств, включая Китай, Россию, Турцию, Иорданию, Катар, Оман, Ирак и другие страны, со ссылкой на наличие на платформе контента и форм взаимодействия, неприемлемых для детей, распространение неприемлемого и экстремистского контента среди несовершеннолетних, а также опасений по поводу безопасности детей.

Таким образом, формальный характер наличия возрастных ограничений на цифровых платформах, предназначенных для использования детьми, отсутствие эффективных механизмов модерации, пробелы в защите персональных данных и риски финансовых манипуляций создают основу для нарушения прав детей.

Согласно Конституции Азербайджанской Республики, семья, как основная ячейка общества, находится под особой защитой государства, и государство контролирует осуществление прав детей. В соответствии с Законом Азербайджанской Республики «О правах ребенка» каждый ребенок имеет право жить и развиваться физически, умственно и нравственно в нормальных условиях, и государство обязуется принимать экономические, социально-правовые и иные меры для обеспечения этих условий и создания здоровой и безопасной среды.

В соответствии с Законом Азербайджанской Республики «О защите детей от вредной информации» в качестве основных принципов защиты детей от вредной информации установлены приоритет интересов детей, обеспечение их прав и свобод, предотвращение распространения вредной информационной продукции, включая преступления против детей, совершаемые с использованием информационных технологий, и другие подобные принципы.

Принимая во внимание вышеизложенное, я призываю соответствующие государственные органы принять необходимые меры для усиления механизмов контроля над онлайн-платформами, проведения правовой оценки рисков и осуществления профилактических мероприятий в целях обеспечения цифровой безопасности детей.

В то же время я призываю родителей (лиц, их заменяющих) быть внимательными к использованию детьми цифровых платформ, внедрять механизмы родительского контроля, устанавливать открытое и доверительное общение с детьми и рассказывать им об опасностях, с которыми они могут столкнуться в виртуальной среде.

В то же время крайне важно, чтобы средства массовой информации и журналисты демонстрировали ответственную позицию по этому вопросу, подходили к проблеме с точки зрения приоритета интересов детей и защиты их прав, а также способствовали надлежащему информированию общественности.

В качестве уполномоченного по правам человека (омбудсмена) Азербайджанской Республики я еще раз подчеркиваю важность безопасности детей в цифровой среде и призываю соответствующие ведомства и институты гражданского общества совместно добиваться более надежной защиты прав детей путем принятия необходимых мер в этом направлении», - говорится в тексте обращения.