USD 1.7000
EUR 1.9857
RUB 2.1172
Перейдет ли иранская армия на сторону народа?
Перейдет ли иранская армия на сторону народа?

Синоптики предупреждают: сильный ветер, снег и гололед

17:10 1916

9 января в Баку и на Апшеронском полуострове, а также в некоторых районах ожидается ветреная погода, объявлены желтое и оранжевое предупреждения. Об этом сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.

В Баку и на Апшеронском полуострове, а также в Кельбаджарском, Лачинском, Зангиланском, Физулинском, Лерикском, Ярдымлинском, Дашкесанском, Гахском, Агстафинском, Товузском районах, в Гяндже, Самухе, Геранбое, Нафталане, Нефтчале, Шеки и Гобустане ожидается усиление юго-западного ветра до 13,9–20,7 м/с.

В Хызы скорость ветра усилится до 20,8–28,4 м/с.

С полудня 9 января до вечера 10 января в некоторых районах Азербайджана ожидаются переменные осадки, в горных и предгорных территориях выпадет снег. 

В отдельных районах осадки будут интенсивными.

Ночью в некоторых горных территориях ожидается гололед на дорогах.

Боестолкновения в Алеппо: стороны сообщают о потерях
Боестолкновения в Алеппо: стороны сообщают о потерях видео; обновлено 18:50
18:50 3513
Основные проблемы, которые нужно решить в «Год градостроительства и архитектуры»
Основные проблемы, которые нужно решить в «Год градостроительства и архитектуры» мнение эксперта
18:32 428
Смартфоны для азербайджанцев станут роскошью?
Смартфоны для азербайджанцев станут роскошью?
17:51 2256
Азербайджану нужно готовить армию и нацию к острому кризису
Азербайджану нужно готовить армию и нацию к острому кризису мнение политолога Рашада Рзакулиева
17:24 2955
Обращение омбудсмена в связи с безопасностью детей в цифровой среде
Обращение омбудсмена в связи с безопасностью детей в цифровой среде
16:55 618
Москва предупреждает: войска Запада в Украине станут «законными целями»
Москва предупреждает: войска Запада в Украине станут «законными целями»
15:59 2192
Ильхам Алиев изменил порядок управления государственными кредитными организациями
Ильхам Алиев изменил порядок управления государственными кредитными организациями
15:48 2203
Перейдет ли иранская армия на сторону народа?
Перейдет ли иранская армия на сторону народа? разбираем с иранским исследователем Бабеком Чалаби
10:56 5149
Турецкой трактористке годами выписывают штрафы из‑за роскошного автомобиля с азербайджанскими госномерами
Турецкой трактористке годами выписывают штрафы из‑за роскошного автомобиля с азербайджанскими госномерами фото
15:15 4840
Еще один индийский «сюрприз». На сей раз для Пакистана
Еще один индийский «сюрприз». На сей раз для Пакистана наш комментарий
15:06 3370
Пашинян назвал условие запуска «Маршрута Трампа»
Пашинян назвал условие запуска «Маршрута Трампа»
15:06 3548

