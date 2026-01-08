Синоптики предупреждают: сильный ветер, снег и гололед

9 января в Баку и на Апшеронском полуострове, а также в некоторых районах ожидается ветреная погода, объявлены желтое и оранжевое предупреждения. Об этом сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.

В Баку и на Апшеронском полуострове, а также в Кельбаджарском, Лачинском, Зангиланском, Физулинском, Лерикском, Ярдымлинском, Дашкесанском, Гахском, Агстафинском, Товузском районах, в Гяндже, Самухе, Геранбое, Нафталане, Нефтчале, Шеки и Гобустане ожидается усиление юго-западного ветра до 13,9–20,7 м/с.

В Хызы скорость ветра усилится до 20,8–28,4 м/с.

С полудня 9 января до вечера 10 января в некоторых районах Азербайджана ожидаются переменные осадки, в горных и предгорных территориях выпадет снег.

В отдельных районах осадки будут интенсивными.

Ночью в некоторых горных территориях ожидается гололед на дорогах.