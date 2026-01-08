USD 1.7000
Перейдет ли иранская армия на сторону народа?
Перейдет ли иранская армия на сторону народа?

Азербайджану нужно готовить армию и нацию к острому кризису

мнение политолога Рашада Рзакулиева
Кямаля Алиева
17:24

На фоне последних событий в Венесуэле Азербайджану необходимо готовить нацию и армию к острому ближневосточному кризису, который «близок как никогда». Такое мнение в интервью haqqin.az выразил политолог Рашад Рзакулиев.

По его словам, передел мира, о котором на протяжении продолжительного времени говорят ведущие политические эксперты и аналитики, уже начался.

«Если российскую агрессию против Украины мы рассматривали как некое геополитическое «недоразумение», скорейшее решение которого коллективный западный мир особо не волновало, то события 3 января 2026 года — момент фактической американской агрессии против Венесуэлы стал точкой осознания реальности. …Как и предполагалось, Трамп начал формирование американского геополитического и геоэкономического «панрегиона». В ближайшие год-два все инакомыслящие режимы на объединенном американском континенте будут сметены. Равно как и любые попытки геополитических противников закрепиться в этом регионе», — считает политолог.

По мнению Рзакулиева, в контексте евразийской политики США следует внимательно отслеживать алгоритмы, по которым могут реализовываться закрытые от общественности сценарии так называемых Анкориджских соглашений саммита США–РФ.

«Судя по всему, их цель — катастрофическое ослабление ЕС, Китая и их союзников. Передел евразийского пространства становится неизбежным, и в наступившем году «сюрпризов» здесь будет немало. Уже сегодня на «ломберном столе» разыгрывается партия ведущих геополитических центров на пространстве Большого Ближнего Востока. Цель очевидна — англосаксонский мир стремится взять под системный контроль наиболее ресурсные углеводородные государства планеты. Именно поэтому сегодня Иран — наш ближайший сосед и геополитический антагонист — все чаще называют страной №1 среди противников США. По этой причине нам необходимо готовить страну — нацию и армию — к острейшему региональному кризису. Он близок как никогда. Я не буду подробно перечислять все возможные, на мой взгляд, сценарии развития ситуации в ближайшие годы», — отметил Рзакулиев.

Политолог кратко остановился на трех наиболее вероятных сценариях: к числу наиболее серьезных угроз и рисков для Азербайджана он относит новый виток ирано-израильской войны и возможную децентрализацию Ирана, которая может привести к массовому переселению иранского населения за пределы страны. С учетом наличия крупного массива иранских азербайджанцев такой поток беженцев способен стать для Азербайджана серьезным экзаменом на выживание — если не большим.

«Смешно говорить о закрытых границах, когда миллионы единокровных братьев и сестер, оказавшись в безысходной ситуации, стучатся в твою дверь…» - отметил политолог.

Вторым риском он называет вероятность того, что агонизирующий политико-клерикальный режим Ирана, оказавшись в состоянии слабости, может попытаться «разобраться» с независимым Азербайджаном, используя свой военный потенциал.

Третьим тревожным фактором политолог считает приближение эпохи прямого и критического военно-политического противостояния между Турцией и Израилем.

