Начался дележ венесуэльской нефти

Компании Vitol и Trafigura, одни из самых крупных трейдеров сырья в мире, ведут переговоры с администрацией США о транспортировке и продаже венесуэльской нефти. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на четыре источника, знакомых с ведущимися дискуссиями.

По их информации, представители этих европейских компаний будут участвовать во встрече в Белом доме, запланированной на 9 января. На нее, как пишет Reuters, также приглашены крупные американские нефтяные игроки.

Американские нефтяные компании требуют «серьезных гарантий» от администрации президента США Дональда Трампа, прежде чем они согласятся инвестировать в нефтяную промышленность Венесуэлы, сообщает газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники в крупных американских нефтяных корпорациях.

Как говорится в статье, во время встречи в Белом доме, запланированной на 9 января, они намерены запросить у президента США Дональда Трампа «твердые юридические и финансовые гарантии». Среди участников встречи газета упоминает компании Chevron, ExxonMobil и ConocoPhillips.

«Никто не хочет входить туда (на венесуэльский рынок – ред.), когда случайный проклятый твит может изменить всю внешнюю политику страны», - цитирует издание одного неназванного инвестора в сфере энергетики. Газета также указывает на то, что планы Трампа возродить нефтяную промышленность Венесуэлы были встречены со скепсисом со стороны руководителей американских компаний. В качестве препятствий для реализации подобных планов они упомянули политические и юридические риски, а также низкие цены на нефть.

«Потребуются серьезные гарантии со стороны правительства, чтобы вернуть крупных игроков обратно в Венесуэлу. Нужно будет время, чтобы увидеть реальные инвестиции в стране, и еще больше - чтобы нарастить добычу», - сказано в статье.

