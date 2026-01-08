В Азербайджане стартовал первый международный турнир по горнолыжному спорту

Сегодня в Шахдаге стартовал международный турнир по горнолыжному спорту Azerbaijan Open, входящий в календарь Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS).

В церемонии открытия мероприятия приняли участие министр молодежи и спорта Фарид Гаибов и президент Федерации зимних видов спорта Фуад Нагиев.

В турнире принимают участие 20 спортсменок различных возрастных категорий из Азербайджана, Швейцарии, Венгрии, Словении, Грузии, Гонконга, Саудовской Аравии, Турции, Непала и Узбекистана. Азербайджан на соревнованиях представляет горнолыжница Анастасия Папатома.

В первый день турнира спортсменки соревновались в дисциплине слалом. По итогам соревнований первое место заняла грузинская спортсменка Нино Тхклаури, второе место - шведка Никита Аннер, третье место - горнолыжница из Узбекистана Ксения Брежная.

В рамках турнира был организован брифинг, посвященный будущим проектам и сотрудничеству между Федерацией зимних видов спорта Азербайджана и FIS. В ходе встречи обсуждались вопросы популяризации зимних видов спорта в Азербайджане, развития инфраструктуры и проведения международных спортивных мероприятий, а также были даны ответы на вопросы представителей СМИ.

Отметим, что турнир продлится до 10 января. В последующие дни спортсменки продолжат борьбу за первенство в дисциплинах NC слалом и гигантский слалом.

Напомним, в мае прошлого года между Международной федерацией лыжного спорта и сноуборда и Государственным агентством по туризму Азербайджанской Республики было подписано пятилетнее партнерское соглашение, направленное на развитие зимнего туризма и зимних видов спорта, а также на проведение в Азербайджане престижных международных соревнований.

В рамках соглашения предусмотрено совершенствование инфраструктуры зимнего туризма, повышение привлекательности Азербайджана как зимнего туристического направления для иностранных гостей, а также организация международных горнолыжных соревнований в туристическом центре «Шахдаг».

Основная цель сотрудничества - позиционирование Азербайджана как мировой площадки для проведения соревнований по зимним видам спорта и масштабное продвижение туристического бренда страны на международной арене. Согласно договору, в течение пяти лет Азербайджан будет выступать в статусе «Глобального партнера-дестинации» на международных соревнованиях, организуемых FIS.

Напомним, в соответствии с условиями партнерского соглашения 14–15 марта текущего года Азербайджан впервые примет финальный этап Кубка мира по могулу.