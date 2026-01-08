Смартфоны для азербайджанцев станут роскошью?

По мнению экспертов, поскольку в этом году в мире и без того прогнозируется рост цен на мобильные устройства, данное изменение серьезно повлияет на рынок. Многие же считают, что если какой‑то товар не производится внутри страны, применение к нему высоких таможенных пошлин — неправильный подход.

В Азербайджане подорожают мобильные телефоны. Как уже сообщалось, с этого года при регистрации данных гаджетов у лиц, желающих привезти для личного пользования два и более аппаратов в течение года, будет взиматься госпошлина в размере 100 манатов — независимо от рыночной стоимости устройства. Одновременно юридические лица при импорте телефонов в страну будут платить акцизный налог в размере 20 манатов за каждое устройство.

Экономист Рауф Гараев в комментарии haqqin.az рассказал о мировой практике применения таможенных пошлин к товарам, ввозимым для личного пользования. Он отметил, что этот вопрос регулируется таможенными законами каждой страны, поэтому универсального «мирового лимита» не существует. В некоторых странах, если в течение года ввозится более четырех мобильных телефонов, таможня рассматривает это как коммерческий импорт и применяет пошлины.

Например, в США можно привезти любое количество мобильных телефонов для личного пользования. Американские таможенные органы не устанавливают конкретных количественных ограничений для личных электронных устройств: в стране просто действуют определенные практические и юридические нормы.

«Для личных мобильных телефонов, ввозимых в США, нет фиксированного количественного ограничения. Но крупные партии импорта рассматриваются как коммерческий ввоз и требуют декларации, уплаты пошлин и прохождения регуляторных проверок», — сказал Гараев.

Он добавил — многие страны, чтобы предотвратить уклонение от пошлин, ограничивают личный ввоз, например, 1–2 телефонами, а за дополнительные устройства требуют декларацию и оплату. Некоторые страны, такие как Китай, требуют лицензии для телефонов с шифрованием. Большинство стран, особенно для коммерческих объемов, взимают импортные пошлины (например, 5 процентов в Пакистане), НДС и дополнительные сборы за телефоны, превышающие беспошлинные лимиты. Индия разрешает беспошлинно провозить два телефона для личного пользования, другие страны могут ограничивать коммерческие перевозки или требовать разрешения на ввоз более одного устройства.

Экономист Халид Керимли считает, что акцизный налог в размере 100 манатов, который будет применяться ко второму телефону, ввозимому для личного пользования, негативно повлияет на привлекательность черного рынка. По его словам, акциз, который будет распространяться на юридических лиц, приведет к росту цен на рынке. «Есть два изменения, касающиеся мобильных телефонов: телефоны, ввозимые юридическими лицами, подорожают на 20 манатов, а вторые телефоны, ввозимые физическими лицами, будут облагаться акцизом в 100 манатов. Акциз в 20 манатов для юридических лиц увеличит цену продаваемых телефонов на те же 20 манатов», — сказал экономист.

По его мнению, акциз в 100 манатов для физических лиц не окажет серьезного влияния на рынок, поскольку телефоны, ввозимые физическими лицами, обычно предназначены для подарков или продаются на черном рынке. Привлекательность черного рынка снизится. Вводя высокий акциз, правительство фактически закрывает черный рынок. С высокой вероятностью его доходность упадет, и продажи ослабнут.

Экономист Акиф Насирли считает, что в любом случае изменения приведут к росту цен, поскольку на рынке нет конкуренции: существует монополия.

По словам официальных лиц, цель решения — «усилить контроль над импортом мобильных устройств, предотвратить неформальный оборот и обеспечить фискальную дисциплину».