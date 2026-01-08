USD 1.7000
EUR 1.9857
RUB 2.1172
Подписаться на уведомления
Перейдет ли иранская армия на сторону народа?
Новость дня
Перейдет ли иранская армия на сторону народа?

Месторождение «Лукойла» решили национализировать

18:08 1055

Правительство Ирака одобрило планы по национализации нефтяного месторождения Западная Курна-2, принадлежащего российской компании «Лукойл». Об этом со ссылкой на представителей государственной нефтяной компании Basra Oil Company сообщает Reuters.

По данным источников, месторождение решили национализировать, чтобы предотвратить сбои в работе, вызванные санкциями США. Управление активом возьмет на себя Basra Oil Company.

«Мы стремимся обеспечить бесперебойную работу производства, пока Ирак испытывает неопределенность, связанную с санкциями США, и будем искать потенциальных покупателей доли «Лукойла» в течение 12 месяцев. Basra Oil Company будет покрывать расходы на заработную плату местного персонала, операционные расходы и выплаты субподрядчикам, используя счет, привязанный к нефтяному месторождению Маджнун, чтобы упростить процесс», — пояснил представитель компании.

«Лукойл» объявил о форс-мажоре на месторождении Западная Курна-2 в ноябре. Причиной стали санкции США, введенные президентом страны Дональдом Трампом. Заявки на покупку активов компании подали около десятка инвесторов, в том числе американские нефтяные гиганты Exxon Mobil и Chevron, а также частная инвестиционная компания Carlyle. Российская компания заявила о намерении продать свои иностранные активы после того, как 22 октября попала в американский SDN-List, что предусматривает самые жесткие ограничения.

Сейчас добыча на Западной Курне-2 остается на стабильном уровне — от 465 тысяч до 480 тысяч баррелей в сутки. Правительство просит разрешения на финансирование операций через счет нефтяного месторождения Маджнун за счет доходов от продажи сырой нефти государственным нефтяным трейдером SOMO.

Боестолкновения в Алеппо: стороны сообщают о потерях
Боестолкновения в Алеппо: стороны сообщают о потерях видео; обновлено 18:50
18:50 3516
Основные проблемы, которые нужно решить в «Год градостроительства и архитектуры»
Основные проблемы, которые нужно решить в «Год градостроительства и архитектуры» мнение эксперта
18:32 428
Смартфоны для азербайджанцев станут роскошью?
Смартфоны для азербайджанцев станут роскошью?
17:51 2264
Азербайджану нужно готовить армию и нацию к острому кризису
Азербайджану нужно готовить армию и нацию к острому кризису мнение политолога Рашада Рзакулиева
17:24 2963
Обращение омбудсмена в связи с безопасностью детей в цифровой среде
Обращение омбудсмена в связи с безопасностью детей в цифровой среде
16:55 618
Москва предупреждает: войска Запада в Украине станут «законными целями»
Москва предупреждает: войска Запада в Украине станут «законными целями»
15:59 2195
Ильхам Алиев изменил порядок управления государственными кредитными организациями
Ильхам Алиев изменил порядок управления государственными кредитными организациями
15:48 2208
Перейдет ли иранская армия на сторону народа?
Перейдет ли иранская армия на сторону народа? разбираем с иранским исследователем Бабеком Чалаби
10:56 5150
Турецкой трактористке годами выписывают штрафы из‑за роскошного автомобиля с азербайджанскими госномерами
Турецкой трактористке годами выписывают штрафы из‑за роскошного автомобиля с азербайджанскими госномерами фото
15:15 4845
Еще один индийский «сюрприз». На сей раз для Пакистана
Еще один индийский «сюрприз». На сей раз для Пакистана наш комментарий
15:06 3378
Пашинян назвал условие запуска «Маршрута Трампа»
Пашинян назвал условие запуска «Маршрута Трампа»
15:06 3548

ЭТО ВАЖНО

Боестолкновения в Алеппо: стороны сообщают о потерях
Боестолкновения в Алеппо: стороны сообщают о потерях видео; обновлено 18:50
18:50 3516
Основные проблемы, которые нужно решить в «Год градостроительства и архитектуры»
Основные проблемы, которые нужно решить в «Год градостроительства и архитектуры» мнение эксперта
18:32 428
Смартфоны для азербайджанцев станут роскошью?
Смартфоны для азербайджанцев станут роскошью?
17:51 2264
Азербайджану нужно готовить армию и нацию к острому кризису
Азербайджану нужно готовить армию и нацию к острому кризису мнение политолога Рашада Рзакулиева
17:24 2963
Обращение омбудсмена в связи с безопасностью детей в цифровой среде
Обращение омбудсмена в связи с безопасностью детей в цифровой среде
16:55 618
Москва предупреждает: войска Запада в Украине станут «законными целями»
Москва предупреждает: войска Запада в Украине станут «законными целями»
15:59 2195
Ильхам Алиев изменил порядок управления государственными кредитными организациями
Ильхам Алиев изменил порядок управления государственными кредитными организациями
15:48 2208
Перейдет ли иранская армия на сторону народа?
Перейдет ли иранская армия на сторону народа? разбираем с иранским исследователем Бабеком Чалаби
10:56 5150
Турецкой трактористке годами выписывают штрафы из‑за роскошного автомобиля с азербайджанскими госномерами
Турецкой трактористке годами выписывают штрафы из‑за роскошного автомобиля с азербайджанскими госномерами фото
15:15 4845
Еще один индийский «сюрприз». На сей раз для Пакистана
Еще один индийский «сюрприз». На сей раз для Пакистана наш комментарий
15:06 3378
Пашинян назвал условие запуска «Маршрута Трампа»
Пашинян назвал условие запуска «Маршрута Трампа»
15:06 3548
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться