Месторождение «Лукойла» решили национализировать

Правительство Ирака одобрило планы по национализации нефтяного месторождения Западная Курна-2, принадлежащего российской компании «Лукойл». Об этом со ссылкой на представителей государственной нефтяной компании Basra Oil Company сообщает Reuters.

По данным источников, месторождение решили национализировать, чтобы предотвратить сбои в работе, вызванные санкциями США. Управление активом возьмет на себя Basra Oil Company.

«Мы стремимся обеспечить бесперебойную работу производства, пока Ирак испытывает неопределенность, связанную с санкциями США, и будем искать потенциальных покупателей доли «Лукойла» в течение 12 месяцев. Basra Oil Company будет покрывать расходы на заработную плату местного персонала, операционные расходы и выплаты субподрядчикам, используя счет, привязанный к нефтяному месторождению Маджнун, чтобы упростить процесс», — пояснил представитель компании.

«Лукойл» объявил о форс-мажоре на месторождении Западная Курна-2 в ноябре. Причиной стали санкции США, введенные президентом страны Дональдом Трампом. Заявки на покупку активов компании подали около десятка инвесторов, в том числе американские нефтяные гиганты Exxon Mobil и Chevron, а также частная инвестиционная компания Carlyle. Российская компания заявила о намерении продать свои иностранные активы после того, как 22 октября попала в американский SDN-List, что предусматривает самые жесткие ограничения.

Сейчас добыча на Западной Курне-2 остается на стабильном уровне — от 465 тысяч до 480 тысяч баррелей в сутки. Правительство просит разрешения на финансирование операций через счет нефтяного месторождения Маджнун за счет доходов от продажи сырой нефти государственным нефтяным трейдером SOMO.