Перейдет ли иранская армия на сторону народа?
Перейдет ли иранская армия на сторону народа?

Каллас: ЕС ищет ответ на угрозы Трампа

18:19

Угрозы президента США Дональда Трампа в адрес Гренландии вызывают в Европе обеспокоенность, Евросоюз обсуждает возможный ответ на них. 

Об этом заявила глава евродипломатии Кая Каллас на пресс-конференции в ходе визита в Египет.

"Сигналы, которые мы получаем по поводу Гренландии, вызывают глубокую озабоченность. Мы ведем дискуссии между странами ЕС на предмет того, насколько реальна эта угроза, и если реальна, то каким будет наш ответ", - сказала она.

Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике.

В декабре 2025 года американский президент Дональд Трамп назначил губернатора штата Луизиана Джеффа Лэндри специальным посланником по вопросам Гренландии. Впоследствии Лэндри подтвердил, что Вашингтон рассматривает возможность включения острова в состав Соединенных Штатов.

Боестолкновения в Алеппо: стороны сообщают о потерях
Боестолкновения в Алеппо: стороны сообщают о потерях
18:50
Основные проблемы, которые нужно решить в «Год градостроительства и архитектуры»
Основные проблемы, которые нужно решить в «Год градостроительства и архитектуры»
18:32
Смартфоны для азербайджанцев станут роскошью?
Смартфоны для азербайджанцев станут роскошью?
17:51
Азербайджану нужно готовить армию и нацию к острому кризису
Азербайджану нужно готовить армию и нацию к острому кризису
17:24
Обращение омбудсмена в связи с безопасностью детей в цифровой среде
Обращение омбудсмена в связи с безопасностью детей в цифровой среде
16:55
Москва предупреждает: войска Запада в Украине станут «законными целями»
Москва предупреждает: войска Запада в Украине станут «законными целями»
15:59
Ильхам Алиев изменил порядок управления государственными кредитными организациями
Ильхам Алиев изменил порядок управления государственными кредитными организациями
15:48
Перейдет ли иранская армия на сторону народа?
Перейдет ли иранская армия на сторону народа?
10:56
Турецкой трактористке годами выписывают штрафы из‑за роскошного автомобиля с азербайджанскими госномерами
Турецкой трактористке годами выписывают штрафы из‑за роскошного автомобиля с азербайджанскими госномерами
15:15
Еще один индийский «сюрприз». На сей раз для Пакистана
Еще один индийский «сюрприз». На сей раз для Пакистана
15:06
Пашинян назвал условие запуска «Маршрута Трампа»
Пашинян назвал условие запуска «Маршрута Трампа»
15:06

