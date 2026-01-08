Каллас: ЕС ищет ответ на угрозы Трампа

Угрозы президента США Дональда Трампа в адрес Гренландии вызывают в Европе обеспокоенность, Евросоюз обсуждает возможный ответ на них.

Об этом заявила глава евродипломатии Кая Каллас на пресс-конференции в ходе визита в Египет.

"Сигналы, которые мы получаем по поводу Гренландии, вызывают глубокую озабоченность. Мы ведем дискуссии между странами ЕС на предмет того, насколько реальна эта угроза, и если реальна, то каким будет наш ответ", - сказала она.

Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике.

В декабре 2025 года американский президент Дональд Трамп назначил губернатора штата Луизиана Джеффа Лэндри специальным посланником по вопросам Гренландии. Впоследствии Лэндри подтвердил, что Вашингтон рассматривает возможность включения острова в состав Соединенных Штатов.