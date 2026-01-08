USD 1.7000
Основные проблемы, которые нужно решить в «Год градостроительства и архитектуры»

мнение эксперта
Кямаля Алиева
18:32

Эксперт по недвижимости Рамиль Гасымзаде в интервью haqqin.az заявил, что объявление 2026-го «Годом градостроительства и архитектуры» должно привести к реальным системным изменениям, а не остаться символическим шагом.

Гасымзаде отметил, что как эксперт по недвижимости он возлагает на этот год очень большие надежды, прежде всего связанные с проведением амнистии в сфере недвижимости и окончательным решением проблемы домов без документов.

«Важно четко определить, какие дома можно узаконить, а какие представляют опасность, поскольку построены под высоковольтными линиями, на трассах высоконапорных газо- и водопроводов, а также на земельных участках, относящихся к нефтяным месторождениям. За исключением этих случаев, необходимо решить вопрос регистрации строений, расположенных в новых жилых массивах и на землях населенных пунктов, поскольку именно урегулирование этой проблемы придаст импульс банковской сфере, страхованию и рынку купли-продажи», — считает эксперт.

Второй приоритет Гасымзаде связывает с развитием транспортной инфраструктуры, подчеркивая, что в городе сохраняется «серьезная напряженность, связанная с пробками». По его мнению, необходимо расширять и увязывать между собой ключевые магистрали Баку — проспекты 8 Ноября, Бабека, Гейдара Алиева и Зии Буниятова.

«Третьей важной задачей является развитие инфраструктуры в бакинских селах и поселках. Одной из самых острых проблем там остается отсутствие канализации, поэтому необходимо строительство канализационных и водопроводных сетей. Надеюсь, что в 2026 году ускорится и процесс сноса старых зданий и строительства новых, поскольку в последние годы он идет крайне медленно. Именно решение этих вопросов может придать «Году градостроительства и архитектуры» реальное содержание», — добавил Гасымзаде.

