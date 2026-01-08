USD 1.7000
Перейдет ли иранская армия на сторону народа?
Штайнмайер: США разрушают мировой порядок

19:01 217

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер подверг резкой критике внешнюю политику США при президенте Дональде Трампе и призвал мир не допустить, чтобы мировой порядок превратился в «логово грабителей», где «бессовестные люди берут все, что хотят».

Как передает Reuters, в необычно резких высказываниях, которые, по-видимому, относились к таким действиям, как свержение президента Венесуэлы Николаса Мадуро в минувшие выходные, Штайнмайер заявил, что мировая демократия подвергается нападкам, как никогда ранее.

Назвав аннексию Крыма Россией и полномасштабное вторжение в Украину переломным моментом, Штайнмайер сказал, что поведение США представляет собой второй исторический разрыв.

«Кроме того, происходит подрыв ценностей нашим самым важным партнером, США, которые помогли построить этот мировой порядок», — сказал президент Германии, выступая на симпозиуме поздно вечером в среду.

«Речь идет о том, чтобы не допустить превращения мира в логово грабителей, где самые беспринципные берут все, что хотят, где к регионам или целым странам относятся как к собственности нескольких великих держав», — сказал он. По его словам, в угрожающих ситуациях необходимо активное вмешательство, и необходимо убедить такие страны, как Бразилия и Индия, защитить мировой порядок.

Боестолкновения в Алеппо: стороны сообщают о потерях
Боестолкновения в Алеппо: стороны сообщают о потерях видео; обновлено 18:50
18:50 3521
Основные проблемы, которые нужно решить в «Год градостроительства и архитектуры»
Основные проблемы, которые нужно решить в «Год градостроительства и архитектуры» мнение эксперта
18:32 431
Смартфоны для азербайджанцев станут роскошью?
Смартфоны для азербайджанцев станут роскошью?
17:51 2271
Азербайджану нужно готовить армию и нацию к острому кризису
Азербайджану нужно готовить армию и нацию к острому кризису мнение политолога Рашада Рзакулиева
17:24 2972
Обращение омбудсмена в связи с безопасностью детей в цифровой среде
Обращение омбудсмена в связи с безопасностью детей в цифровой среде
16:55 620
Москва предупреждает: войска Запада в Украине станут «законными целями»
Москва предупреждает: войска Запада в Украине станут «законными целями»
15:59 2197
Ильхам Алиев изменил порядок управления государственными кредитными организациями
Ильхам Алиев изменил порядок управления государственными кредитными организациями
15:48 2209
Перейдет ли иранская армия на сторону народа?
Перейдет ли иранская армия на сторону народа? разбираем с иранским исследователем Бабеком Чалаби
10:56 5153
Турецкой трактористке годами выписывают штрафы из‑за роскошного автомобиля с азербайджанскими госномерами
Турецкой трактористке годами выписывают штрафы из‑за роскошного автомобиля с азербайджанскими госномерами фото
15:15 4850
Еще один индийский «сюрприз». На сей раз для Пакистана
Еще один индийский «сюрприз». На сей раз для Пакистана наш комментарий
15:06 3384
Пашинян назвал условие запуска «Маршрута Трампа»
Пашинян назвал условие запуска «Маршрута Трампа»
15:06 3552

