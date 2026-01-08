Штайнмайер: США разрушают мировой порядок

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер подверг резкой критике внешнюю политику США при президенте Дональде Трампе и призвал мир не допустить, чтобы мировой порядок превратился в «логово грабителей», где «бессовестные люди берут все, что хотят».

Как передает Reuters, в необычно резких высказываниях, которые, по-видимому, относились к таким действиям, как свержение президента Венесуэлы Николаса Мадуро в минувшие выходные, Штайнмайер заявил, что мировая демократия подвергается нападкам, как никогда ранее.

Назвав аннексию Крыма Россией и полномасштабное вторжение в Украину переломным моментом, Штайнмайер сказал, что поведение США представляет собой второй исторический разрыв.

«Кроме того, происходит подрыв ценностей нашим самым важным партнером, США, которые помогли построить этот мировой порядок», — сказал президент Германии, выступая на симпозиуме поздно вечером в среду.

«Речь идет о том, чтобы не допустить превращения мира в логово грабителей, где самые беспринципные берут все, что хотят, где к регионам или целым странам относятся как к собственности нескольких великих держав», — сказал он. По его словам, в угрожающих ситуациях необходимо активное вмешательство, и необходимо убедить такие страны, как Бразилия и Индия, защитить мировой порядок.