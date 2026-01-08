Пашинян поставил задачи спецслужбам

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван закупает вооружения, однако рассчитывает, что применять их не придется. Об этом он сказал во время визита в Службу национальной безопасности Армении по случаю профессионального праздника, сообщают армянские СМИ.

По его словам, СНБ должна последовательно развивать свои возможности, в том числе усиливать подразделения специального назначения. Вместе с тем премьер подчеркнул, что ключевая задача службы заключается в том, чтобы избегать необходимости применения силы.

Отдельно Пашинян отметил важность эффективной борьбы с наркотрафиком, назвав это одним из приоритетных направлений деятельности Службы национальной безопасности.