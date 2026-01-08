USD 1.7000
Перейдет ли иранская армия на сторону народа?
Перейдет ли иранская армия на сторону народа?

Пашинян поставил задачи спецслужбам

19:17 1195

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван закупает вооружения, однако рассчитывает, что применять их не придется. Об этом он сказал во время визита в Службу национальной безопасности Армении по случаю профессионального праздника, сообщают армянские СМИ.

По его словам, СНБ должна последовательно развивать свои возможности, в том числе усиливать подразделения специального назначения. Вместе с тем премьер подчеркнул, что ключевая задача службы заключается в том, чтобы избегать необходимости применения силы.

Отдельно Пашинян отметил важность эффективной борьбы с наркотрафиком, назвав это одним из приоритетных направлений деятельности Службы национальной безопасности.

Сенат США запретил Трампу использовать военных в Венесуэле без одобрения Конгресса
Сенат США запретил Трампу использовать военных в Венесуэле без одобрения Конгресса
21:04 326
Женский марш в поддержку Мадуро
Женский марш в поддержку Мадуро объектив haqqin.az
20:44 618
Американцы протестуют против похищения Мадуро
Американцы протестуют против похищения Мадуро объектив haqqin.az
20:17 797
Протестный Иран: силовики укрепляют Тегеран, отключают интернет
Протестный Иран: силовики укрепляют Тегеран, отключают интернет видео; обновлено 19:49
19:49 9884
Россия нанесла удар по Кривому Рогу
Россия нанесла удар по Кривому Рогу видео
20:00 1176
Основные проблемы, которые нужно решить в «Год градостроительства и архитектуры»
Основные проблемы, которые нужно решить в «Год градостроительства и архитектуры» мнение эксперта
18:32 1160
Смартфоны для азербайджанцев станут роскошью?
Смартфоны для азербайджанцев станут роскошью?
17:51 4634
Азербайджану нужно готовить армию и нацию к острому кризису
Азербайджану нужно готовить армию и нацию к острому кризису мнение политолога Рашада Рзакулиева
17:24 5086
Обращение омбудсмена в связи с безопасностью детей в цифровой среде
Обращение омбудсмена в связи с безопасностью детей в цифровой среде
16:55 938
Москва предупреждает: войска Запада в Украине станут «законными целями»
Москва предупреждает: войска Запада в Украине станут «законными целями»
15:59 2729
Ильхам Алиев изменил порядок управления государственными кредитными организациями
Ильхам Алиев изменил порядок управления государственными кредитными организациями
15:48 2770

