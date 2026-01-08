USD 1.7000
Перейдет ли иранская армия на сторону народа?
Перейдет ли иранская армия на сторону народа?

Мерц исключил размещение европейских сил в Украине без согласия России

19:30 827

Формирование и развертывание многонациональных сил в Украине в качестве гарантий безопасности невозможно без одобрения России, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц. Он предположил, что Евросоюз «еще довольно далек» от получения согласия российской стороны.

«Порядок действий должен быть следующим: сначала перемирие, затем гарантии безопасности для Украины и долгосрочное соглашение с Россией. И ничего из этого невозможно без согласия России. А мы, вероятно, еще довольно далеки от этого», — сказал Мерц на пресс-конференции по итогам заседания региональной группы Христианско-социального союза (трансляция велась на YouTube-канале Der Spiegel).

По мнению Мерца, Россия не стремится к прекращению огня в Украине. «Поэтому нам придется продолжать повышать цену этой войны — Россия должна понять, что в ее продолжении нет смысла», — добавил канцлер ФРГ.

6 января Франция, Великобритания и Украина подписали декларацию о гарантиях безопасности для Киева после завершения войны. Фридрих Мерц после подписания соглашения выразил готовность Германии разместить войска только на прилегающей к Украине территории НАТО.

