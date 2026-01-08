Грузия получит доход от транзита азербайджанского бензина

Грузия получит оплату за второй транзит азербайджанского бензина в Армению. Об этом заявил директор компании «Мега Трейд» Карен Айриян, сообщают армянские СМИ.

По его словам, плата за транзит не окажет существенного влияния на розничную цену топлива. Основными факторами формирования стоимости бензина остаются колебания валютных курсов и мировые рыночные цены.

Айриян уточнил, что в рамках второго транзита в Армению поставляются бензины марок Premium и Regular. Компании «Мега Трейд» и «Шиша Уорлд» продолжают оставаться основными импортерами азербайджанского топлива на армянский рынок. Общий объем поставок обеих компаний составит несколько тысяч тонн.