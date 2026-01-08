USD 1.7000
Американцы протестуют против похищения Мадуро

Нью-Йорк (США). Демонстранты держат плакаты у здания федерального суда во время протеста против ударов США по Венесуэле и захвата президента Николаса Мадуро

Сан-Паулу (Бразилия). Демонстранты осуждают у консульства США агрессию Вашингтона и потребовали немедленного освобождения президента Николаса Мадуро и его супруги Силии Флорес

Ла-Пас (Боливия). Столкновения шахтеров с полицией во время марша «Боливия не продается» и против роста цен на дизельное топливо

Сидон (Ливан). Обломки здания, разрушенного в результате израильского авиаудара

Сеул (Южная Корея). Пассажиры в здании Сеульского вокзала смотрят новости о первом в этом году запуске Северной Кореей баллистических ракет

Харбин (Китай). Пары выстраиваются в очередь, чтобы сфотографироваться после массовой свадебной церемонии на ежегодном международном фестивале ледяных скульптур

Париж (Франция). Снег покрывает бассейн Латоны в садах Версаля

Сенат США запретил Трампу использовать военных в Венесуэле без одобрения Конгресса
Сенат США запретил Трампу использовать военных в Венесуэле без одобрения Конгресса
21:04 331
Женский марш в поддержку Мадуро
Женский марш в поддержку Мадуро объектив haqqin.az
20:44 629
Американцы протестуют против похищения Мадуро
Американцы протестуют против похищения Мадуро объектив haqqin.az
20:17 808
Протестный Иран: силовики укрепляют Тегеран, отключают интернет
Протестный Иран: силовики укрепляют Тегеран, отключают интернет видео; обновлено 19:49
19:49 9892
Россия нанесла удар по Кривому Рогу
Россия нанесла удар по Кривому Рогу видео
20:00 1183
Основные проблемы, которые нужно решить в «Год градостроительства и архитектуры»
Основные проблемы, которые нужно решить в «Год градостроительства и архитектуры» мнение эксперта
18:32 1161
Смартфоны для азербайджанцев станут роскошью?
Смартфоны для азербайджанцев станут роскошью?
17:51 4642
Азербайджану нужно готовить армию и нацию к острому кризису
Азербайджану нужно готовить армию и нацию к острому кризису мнение политолога Рашада Рзакулиева
17:24 5098
Обращение омбудсмена в связи с безопасностью детей в цифровой среде
Обращение омбудсмена в связи с безопасностью детей в цифровой среде
16:55 939
Москва предупреждает: войска Запада в Украине станут «законными целями»
Москва предупреждает: войска Запада в Украине станут «законными целями»
15:59 2730
Ильхам Алиев изменил порядок управления государственными кредитными организациями
Ильхам Алиев изменил порядок управления государственными кредитными организациями
15:48 2771

