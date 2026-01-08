Американцы протестуют против похищения Мадуро

Нью-Йорк (США). Демонстранты держат плакаты у здания федерального суда во время протеста против ударов США по Венесуэле и захвата президента Николаса Мадуро

Сан-Паулу (Бразилия). Демонстранты осуждают у консульства США агрессию Вашингтона и потребовали немедленного освобождения президента Николаса Мадуро и его супруги Силии Флорес

Ла-Пас (Боливия). Столкновения шахтеров с полицией во время марша «Боливия не продается» и против роста цен на дизельное топливо

Сидон (Ливан). Обломки здания, разрушенного в результате израильского авиаудара

Сеул (Южная Корея). Пассажиры в здании Сеульского вокзала смотрят новости о первом в этом году запуске Северной Кореей баллистических ракет

Харбин (Китай). Пары выстраиваются в очередь, чтобы сфотографироваться после массовой свадебной церемонии на ежегодном международном фестивале ледяных скульптур