USD 1.7000
EUR 1.9857
RUB 2.1172
Подписаться на уведомления
Перейдет ли иранская армия на сторону народа?
Новость дня
Перейдет ли иранская армия на сторону народа?

Крупнейшие нефтетрейдеры ведут переговоры с США о продаже сырья Венесуэлы

20:29 341

Компании Vitol и Trafigura, одни из самых крупных трейдеров сырья в мире, ведут переговоры с администрацией США о транспортировке и продаже венесуэльской нефти. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на четыре источника, знакомых с ведущимися дискуссиями.

По их информации, представители этих европейских компаний будут участвовать во встрече в Белом доме, запланированной на 9 января. На нее, как пишет Reuters, также приглашены крупные американские нефтяные игроки.

3 января глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто заявил, что США атаковали гражданские и военные объекты в Каракасе. Он назвал действия Вашингтона военной агрессией. В Венесуэле введено чрезвычайное положение. Президент США Дональд Трамп позднее подтвердил нанесение этих ударов и объявил о захвате и вывозе президента Венесуэлы Николаса Мадуро с супругой Силией Флорес из страны. Они доставлены в США и содержатся в следственном изоляторе в Нью-Йорке.

Трамп утверждал, что временное управление Венесуэлой возьмут на себя Соединенные Штаты. Кроме того, глава американской администрации выразил уверенность в том, что Вашингтон добьется от Каракаса компенсации для американских нефтяных компаний. Как пообещал глава Белого дома, эти компании выделят средства на восстановление нефтяной инфраструктуры Венесуэлы.

Сенат США запретил Трампу использовать военных в Венесуэле без одобрения Конгресса
Сенат США запретил Трампу использовать военных в Венесуэле без одобрения Конгресса
21:04 332
Женский марш в поддержку Мадуро
Женский марш в поддержку Мадуро объектив haqqin.az
20:44 630
Американцы протестуют против похищения Мадуро
Американцы протестуют против похищения Мадуро объектив haqqin.az
20:17 808
Протестный Иран: силовики укрепляют Тегеран, отключают интернет
Протестный Иран: силовики укрепляют Тегеран, отключают интернет видео; обновлено 19:49
19:49 9893
Россия нанесла удар по Кривому Рогу
Россия нанесла удар по Кривому Рогу видео
20:00 1183
Основные проблемы, которые нужно решить в «Год градостроительства и архитектуры»
Основные проблемы, которые нужно решить в «Год градостроительства и архитектуры» мнение эксперта
18:32 1162
Смартфоны для азербайджанцев станут роскошью?
Смартфоны для азербайджанцев станут роскошью?
17:51 4642
Азербайджану нужно готовить армию и нацию к острому кризису
Азербайджану нужно готовить армию и нацию к острому кризису мнение политолога Рашада Рзакулиева
17:24 5098
Обращение омбудсмена в связи с безопасностью детей в цифровой среде
Обращение омбудсмена в связи с безопасностью детей в цифровой среде
16:55 939
Москва предупреждает: войска Запада в Украине станут «законными целями»
Москва предупреждает: войска Запада в Украине станут «законными целями»
15:59 2730
Ильхам Алиев изменил порядок управления государственными кредитными организациями
Ильхам Алиев изменил порядок управления государственными кредитными организациями
15:48 2772

ЭТО ВАЖНО

Сенат США запретил Трампу использовать военных в Венесуэле без одобрения Конгресса
Сенат США запретил Трампу использовать военных в Венесуэле без одобрения Конгресса
21:04 332
Женский марш в поддержку Мадуро
Женский марш в поддержку Мадуро объектив haqqin.az
20:44 630
Американцы протестуют против похищения Мадуро
Американцы протестуют против похищения Мадуро объектив haqqin.az
20:17 808
Протестный Иран: силовики укрепляют Тегеран, отключают интернет
Протестный Иран: силовики укрепляют Тегеран, отключают интернет видео; обновлено 19:49
19:49 9893
Россия нанесла удар по Кривому Рогу
Россия нанесла удар по Кривому Рогу видео
20:00 1183
Основные проблемы, которые нужно решить в «Год градостроительства и архитектуры»
Основные проблемы, которые нужно решить в «Год градостроительства и архитектуры» мнение эксперта
18:32 1162
Смартфоны для азербайджанцев станут роскошью?
Смартфоны для азербайджанцев станут роскошью?
17:51 4642
Азербайджану нужно готовить армию и нацию к острому кризису
Азербайджану нужно готовить армию и нацию к острому кризису мнение политолога Рашада Рзакулиева
17:24 5098
Обращение омбудсмена в связи с безопасностью детей в цифровой среде
Обращение омбудсмена в связи с безопасностью детей в цифровой среде
16:55 939
Москва предупреждает: войска Запада в Украине станут «законными целями»
Москва предупреждает: войска Запада в Украине станут «законными целями»
15:59 2730
Ильхам Алиев изменил порядок управления государственными кредитными организациями
Ильхам Алиев изменил порядок управления государственными кредитными организациями
15:48 2772
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться