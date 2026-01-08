Вице-президент США раскритиковал Данию и ЕС из-за Гренландии

Вице-президент США Джей Ди Вэнс раскритиковал Данию и Европейский союз за подход к обеспечению безопасности Гренландии, заявив о ее стратегической важности для защиты Соединенных Штатов и глобальной безопасности.

По словам Вэнса, Гренландия играет ключевую роль в системе противоракетной обороны, предназначенной для защиты от возможных ракетных угроз со стороны России и Китая. Он подчеркнул, что Европа и Дания, по его мнению, «не справились с задачей» обеспечения безопасности региона.

В интервью Fox News Вэнс отметил, что Европа до сих пор не приняла во внимание позицию президента США Дональда Трампа и его администрации о критической значимости Гренландии не только для национальной, но и для всемирной безопасности. Он добавил, что значительная часть инфраструктуры противоракетной обороны напрямую связана с островом.

Ранее в Белом доме заявляли, что администрация США рассматривает различные варианты установления контроля над Гренландией, включая возможность ее покупки или применение военной силы. Власти Гренландии неоднократно подчеркивали, что остров не подлежит продаже.

Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что высказывания США по поводу Гренландии вызывают серьезную обеспокоенность в Европе. Накануне европейские лидеры также выступили с совместным заявлением в поддержку Дании, которая отвергает планы Вашингтона в отношении арктического острова.