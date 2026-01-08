USD 1.7000
EUR 1.9857
RUB 2.1172
Перейдет ли иранская армия на сторону народа?
Вице-президент США раскритиковал Данию и ЕС из-за Гренландии

20:45 403

Вице-президент США Джей Ди Вэнс раскритиковал Данию и Европейский союз за подход к обеспечению безопасности Гренландии, заявив о ее стратегической важности для защиты Соединенных Штатов и глобальной безопасности.

По словам Вэнса, Гренландия играет ключевую роль в системе противоракетной обороны, предназначенной для защиты от возможных ракетных угроз со стороны России и Китая. Он подчеркнул, что Европа и Дания, по его мнению, «не справились с задачей» обеспечения безопасности региона.

В интервью Fox News Вэнс отметил, что Европа до сих пор не приняла во внимание позицию президента США Дональда Трампа и его администрации о критической значимости Гренландии не только для национальной, но и для всемирной безопасности. Он добавил, что значительная часть инфраструктуры противоракетной обороны напрямую связана с островом.

Ранее в Белом доме заявляли, что администрация США рассматривает различные варианты установления контроля над Гренландией, включая возможность ее покупки или применение военной силы. Власти Гренландии неоднократно подчеркивали, что остров не подлежит продаже.

Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что высказывания США по поводу Гренландии вызывают серьезную обеспокоенность в Европе. Накануне европейские лидеры также выступили с совместным заявлением в поддержку Дании, которая отвергает планы Вашингтона в отношении арктического острова.

Сенат США запретил Трампу использовать военных в Венесуэле без одобрения Конгресса
Сенат США запретил Трампу использовать военных в Венесуэле без одобрения Конгресса
21:04 333
Женский марш в поддержку Мадуро
Женский марш в поддержку Мадуро объектив haqqin.az
20:44 633
Американцы протестуют против похищения Мадуро
Американцы протестуют против похищения Мадуро объектив haqqin.az
20:17 809
Протестный Иран: силовики укрепляют Тегеран, отключают интернет
Протестный Иран: силовики укрепляют Тегеран, отключают интернет видео; обновлено 19:49
19:49 9893
Россия нанесла удар по Кривому Рогу
Россия нанесла удар по Кривому Рогу видео
20:00 1183
Основные проблемы, которые нужно решить в «Год градостроительства и архитектуры»
Основные проблемы, которые нужно решить в «Год градостроительства и архитектуры» мнение эксперта
18:32 1163
Смартфоны для азербайджанцев станут роскошью?
Смартфоны для азербайджанцев станут роскошью?
17:51 4644
Азербайджану нужно готовить армию и нацию к острому кризису
Азербайджану нужно готовить армию и нацию к острому кризису мнение политолога Рашада Рзакулиева
17:24 5101
Обращение омбудсмена в связи с безопасностью детей в цифровой среде
Обращение омбудсмена в связи с безопасностью детей в цифровой среде
16:55 939
Москва предупреждает: войска Запада в Украине станут «законными целями»
Москва предупреждает: войска Запада в Украине станут «законными целями»
15:59 2730
Ильхам Алиев изменил порядок управления государственными кредитными организациями
Ильхам Алиев изменил порядок управления государственными кредитными организациями
15:48 2773

