Женский марш в поддержку Мадуро

Каракас (Венесуэла). Сторонницы правительства приняли участие в женском марше спустя несколько дней после захвата США Николаса Мадуро

Трехградье (Польша). Движение транспорта остановлено из-за протестов транспортных компаний против новых сборов за въезд в Балтийский транспортный узел

Тулуза (Франция). Полиция блокирует фермеров, пытающихся въехать в город на тракторах для участия в протестах после распоряжения, запрещающего все демонстрации

Чубут (Аргентина). Дым и пламя, поднимающиеся над деревьями в связи с разрастанием лесного пожара

Сринагар (Индия). Крупный пожар уничтожил множество коммерческих и жилых зданий

Париж (Франция). Снегопад на фоне Эйфелевой башни