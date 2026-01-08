Женский марш в поддержку Мадуро

Каракас (Венесуэла). Сторонницы правительства приняли участие в женском марше спустя несколько дней после захвата США Николаса Мадуро
Трехградье (Польша). Движение транспорта остановлено из-за протестов транспортных компаний против новых сборов за въезд в Балтийский транспортный узел
Тулуза (Франция). Полиция блокирует фермеров, пытающихся въехать в город на тракторах для участия в протестах после распоряжения, запрещающего все демонстрации
Чубут (Аргентина). Дым и пламя, поднимающиеся над деревьями в связи с разрастанием лесного пожара
Сринагар (Индия). Крупный пожар уничтожил множество коммерческих и жилых зданий
Париж (Франция). Снегопад на фоне Эйфелевой башни
Нови-Сад (Сербия). Во время православных рождественских празднований люди собираются вокруг костра