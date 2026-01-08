USD 1.7000
Перейдет ли иранская армия на сторону народа?
Перейдет ли иранская армия на сторону народа?

Женский марш в поддержку Мадуро

Отдел информации
20:44 634

Каракас (Венесуэла). Сторонницы правительства приняли участие в женском марше спустя несколько дней после захвата США Николаса Мадуро

Трехградье (Польша). Движение транспорта остановлено из-за протестов транспортных компаний против новых сборов за въезд в Балтийский транспортный узел

Тулуза (Франция). Полиция блокирует фермеров, пытающихся въехать в город на тракторах для участия в протестах после распоряжения, запрещающего все демонстрации

Чубут (Аргентина). Дым и пламя, поднимающиеся над деревьями в связи с разрастанием лесного пожара

Сринагар (Индия). Крупный пожар уничтожил множество коммерческих и жилых зданий

Париж (Франция). Снегопад на фоне Эйфелевой башни

Нови-Сад (Сербия). Во время православных рождественских празднований люди собираются вокруг костра

Сенат США запретил Трампу использовать военных в Венесуэле без одобрения Конгресса
Сенат США запретил Трампу использовать военных в Венесуэле без одобрения Конгресса
21:04 335
Женский марш в поддержку Мадуро
20:44 635
Американцы протестуют против похищения Мадуро
20:17 809
Протестный Иран: силовики укрепляют Тегеран, отключают интернет
Протестный Иран: силовики укрепляют Тегеран, отключают интернет видео; обновлено 19:49
19:49 9895
Россия нанесла удар по Кривому Рогу
Россия нанесла удар по Кривому Рогу видео
20:00 1183
Основные проблемы, которые нужно решить в «Год градостроительства и архитектуры»
Основные проблемы, которые нужно решить в «Год градостроительства и архитектуры» мнение эксперта
18:32 1164
Смартфоны для азербайджанцев станут роскошью?
Смартфоны для азербайджанцев станут роскошью?
17:51 4645
Азербайджану нужно готовить армию и нацию к острому кризису
Азербайджану нужно готовить армию и нацию к острому кризису мнение политолога Рашада Рзакулиева
17:24 5103
Обращение омбудсмена в связи с безопасностью детей в цифровой среде
Обращение омбудсмена в связи с безопасностью детей в цифровой среде
16:55 939
Москва предупреждает: войска Запада в Украине станут «законными целями»
Москва предупреждает: войска Запада в Украине станут «законными целями»
15:59 2731
Ильхам Алиев изменил порядок управления государственными кредитными организациями
Ильхам Алиев изменил порядок управления государственными кредитными организациями
15:48 2773

