Лукашенко заявил о заговоре и подкупе при вывозе Мадуро из Венесуэлы

Спецслужбам Соединенных Штатов удалось вывезти из Венесуэлы президента страны Николаса Мадуро благодаря подкупу, предательству и сговору, в котором участвовали как военные, так и гражданские лица.

Об этом, как сообщает БелТА, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко на церемонии вручения премий в Минске.

«Я хочу, что бы вы понимали: там было все. И договоренность, и деньги, которые были оплачены в том числе людям в Венесуэле. И военным, и гражданским. Там был сговор, и там было предательство. Все там было», — заявил белорусский лидер.

Лукашенко также назвал народ Венесуэлы дружеским, который помог Беларуси в трудное время. «Во времена Чавеса, когда они работали вместе с Николасом Мадуро. Я часто бывал там, знал одного и второго», — пояснил президент.

Он также предсказал, что в случае начала наземной операции США в Венесуэле она станет для Америки вторым Вьетнамом и не принесет успеха.

3 января США провели операцию в Венесуэле, нанеся авиаудары по различным объектам в Каракасе. В результате американский спецназ вывез из страны президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес. Их доставили в Нью-Йорк, где они предстали перед судом. Им предъявлены обвинения по различным статьям, в том числе о наркотерроризме и хранении оружия. Они не признали свою вину.