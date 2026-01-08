Сенат США запретил Трампу использовать военных в Венесуэле без одобрения Конгресса

Сенат США в ходе процедурного голосования одобрил продолжение работы над резолюцией с требованием к администрации президента Дональда Трампа не применять военную силу против Венесуэлы без одобрения Конгресса. В поддержку документа проголосовали 52 сенатора, против — 47.

Как сообщает Fox News, такой исход стал поражением президента Дональда Трампа от его собственной Республиканской партии, поскольку за резолюцию проголосовали несколько его однопартийцев.

Голосование носило процедурный характер.

«Процедурный характер» голосования в Сенате означает, что сенаторы проголосовали не по сути самой резолюции (за или против запрета применения силы в Венесуэле без одобрения Конгресса), а по вопросу, дать ли этой резолюции зеленый свет для дальнейшего прохождения и каким будет режим ее рассмотрения.

В ходе подобных голосований Сенат решает, брать ли резолюцию в работу и двигать ли ее дальше. Такое голосование часто называют «предварительным», «ключевым» или «процедурным». Оно показывает, есть ли вообще большинство, готовое обсуждать документ и вывести его на итоговое голосование.

Попытка восстановить полномочия Конгресса в сфере военных действий была инициирована сенатором‑демократом Тимом Кейном из Вирджинии. Предложение прошло, несмотря на широкую поддержку действий Трампа большинством республиканцев в Сенате, которые утверждали, что использование президентом армии в Венесуэле было оправданным.

Однако несколько сенаторов-республиканцев в ходе голосования поддержали предложения своих политических противников.

Теперь Сенату предстоит еще одно голосование. На этот раз уже с применением порога в 60 голосов, прежде чем решение станет официальным.

Принятие резолюции Кейна фактически прекратит любые дальнейшие военные операции, связанные с Венесуэлой, без явного одобрения Конгресса. Это одна из многих попыток двухпартийной группы с момента вступления Трампа в должность в прошлом году вернуть Конгрессу право голоса по вопросам применения военной силы.

Сомневавшиеся сенаторы колебались, стоит ли ограничивать Трампа, после закрытого брифинга с представителями администрации по операции «Абсолютная решимость». Так называлась операция по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Их беспокоило не столько само проведение операции, сколько то, что будет дальше, — и, в частности, возможны ли дальнейшие военные действия в стране, отмечает Fox News.

Конфликты законодателей и президента США по вопросу применения силы разгораются уже не первый раз в истории страны. Формально по Конституции объявление войны, формирование и финансирование армии и флота должно происходить по решению Конгресса. Однако президенты часто обходили это правило в случаях, когда война официально не была объявлена.

После войны во Вьетнаме была принята Резолюция о военных полномочиях 1973 года (War Powers Resolution). Она подразумевает, что президент должен консультироваться с Конгрессом до ввода войск в зону боевых действий, если нет формального объявления войны. Если войска уже введены, президент обязан в течение 48 часов представить Конгрессу отчет с обоснованием. Без отдельного решения Конгресса операции могут продолжаться не более 60 дней, плюс максимум 30 дней на вывод. Однако президенты зачастую находили другие способы обойти эти процедуры. Поэтому Конгресс регулярно пытается «напомнить», что именно он решает, когда и где США воюют, и вносит резолюции, которые направлены на то, чтобы жестче привязать применение силы к прямому разрешению Конгресса, а не к одностороннему решению президента.