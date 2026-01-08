Зеленский: Есть информация, что ночью может быть российский массированный удар

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что, по имеющейся информации, в ночь на 9 января возможен массированный ракетный удар со стороны России. Об этом он сообщил в вечернем обращении 8 января.

По словам Зеленского, гражданам следует внимательно реагировать на сигналы воздушной тревоги и при необходимости укрываться. Он также отметил, что ухудшение погодных условий осложнило ситуацию в ряде регионов, в том числе на дорогах и в работе коммунальных сетей.

Президент сообщил, что правительству поручено оказывать максимальную помощь местным властям и службам. По его словам, с премьер-министром Украины достигнута договорённость о временных мерах, которые позволят некритическим учреждениям и офисам перевести сотрудников на удаленный режим работы.

Зеленский также заявил, что после ударов по инфраструктуре сложная ситуация с электроснабжением сохраняется в Днепропетровской и Запорожской областях. В ряде населенных пунктов восстановительные работы продолжаются. Кроме того, он сообщил о новых ударах по энергетическим объектам и гражданской инфраструктуре, в том числе по жилым домам в Кривом Роге.