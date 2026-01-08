Венесуэла освобождает заключенных

Спикер Национальной ассамблеи Венесуэлы Хорхе Родригес заявил, что в ближайшие часы будет освобождено значительное число иностранных и венесуэльских заключенных, сообщают Reuters и AFP.

Освобождение, которого неоднократно требовала оппозиция страны, является жестом мира, отметил Родригес, добавив, что эта мера носит односторонний характер и не согласовывалась с какими-либо другими сторонами.

«Боливарианское правительство совместно с государственными учреждениями приняло решение освободить значительное число венесуэльских и иностранных граждан, и в настоящий момент этот процесс уже идет», — заявил спикер, который приходится братом исполняющей обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес.

Родригес, ранее занимавшая пост вице-президента, была назначена врио президента после захвата США Николаса Мадуро; американская администрация сотрудничает с ней.

Кого именно планируется освободить, пока не уточняется. Вместе с тем в МИД Испании уже заявили, что среди освобожденных будут испанские граждане. Глава ведомства Хосе Мануэль Альбарес назвал это «очень позитивным шагом» со стороны венесуэльских властей.

Кроме того, в Венесуэле отстранен от должности командир почетной президентской гвардии, отвечавший за безопасность президента Николаса Мадуро. Решение принято временным президентом страны Делси Родригес спустя несколько дней после сообщений о вывозе Мадуро американскими силами.

Речь идет о генерале Табате, который, помимо командования почетной президентской гвардией, также возглавлял подразделение военной контрразведки венесуэльской армии (DGCIM). По данным международных структур, это подразделение играло ключевую роль в подавлении оппозиционных настроений и критиков власти. Венесуэльские аналитики считают, что основной причиной увольнения стала неспособность сил охраны предотвратить произошедшие события вокруг главы государства.

Кроме того, сообщается, что Министерство юстиции США уведомило Конгресс о продвижении нового юридического заключения, которое должно обосновать возможные правовые действия в отношении Николаса Мадуро.