Протестный Иран: силовики укрепляют Тегеран, отключают интернет
Протестный Иран: силовики укрепляют Тегеран, отключают интернет

Венесуэла освобождает заключенных

22:11 1025

Спикер Национальной ассамблеи Венесуэлы Хорхе Родригес заявил, что в ближайшие часы будет освобождено значительное число иностранных и венесуэльских заключенных, сообщают Reuters и AFP.

Освобождение, которого неоднократно требовала оппозиция страны, является жестом мира, отметил Родригес, добавив, что эта мера носит односторонний характер и не согласовывалась с какими-либо другими сторонами.

«Боливарианское правительство совместно с государственными учреждениями приняло решение освободить значительное число венесуэльских и иностранных граждан, и в настоящий момент этот процесс уже идет», — заявил спикер, который приходится братом исполняющей обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес.

Родригес, ранее занимавшая пост вице-президента, была назначена врио президента после захвата США Николаса Мадуро; американская администрация сотрудничает с ней.

Кого именно планируется освободить, пока не уточняется. Вместе с тем в МИД Испании уже заявили, что среди освобожденных будут испанские граждане. Глава ведомства Хосе Мануэль Альбарес назвал это «очень позитивным шагом» со стороны венесуэльских властей.

Кроме того, в Венесуэле отстранен от должности командир почетной президентской гвардии, отвечавший за безопасность президента Николаса Мадуро. Решение принято временным президентом страны Делси Родригес спустя несколько дней после сообщений о вывозе Мадуро американскими силами.

Речь идет о генерале Табате, который, помимо командования почетной президентской гвардией, также возглавлял подразделение военной контрразведки венесуэльской армии (DGCIM). По данным международных структур, это подразделение играло ключевую роль в подавлении оппозиционных настроений и критиков власти. Венесуэльские аналитики считают, что основной причиной увольнения стала неспособность сил охраны предотвратить произошедшие события вокруг главы государства.

Кроме того, сообщается, что Министерство юстиции США уведомило Конгресс о продвижении нового юридического заключения, которое должно обосновать возможные правовые действия в отношении Николаса Мадуро.

Протестный Иран: силовики укрепляют Тегеран, отключают интернет
Протестный Иран: силовики укрепляют Тегеран, отключают интернет видео; обновлено 23:15
23:15 12035
Еще два короля столкнулись
Еще два короля столкнулись война миров
13:44 4744
Сенат США запретил Трампу использовать военных в Венесуэле без одобрения Конгресса
Сенат США запретил Трампу использовать военных в Венесуэле без одобрения Конгресса обновлено 22:44
22:44 1728
Женский марш в поддержку Мадуро
Женский марш в поддержку Мадуро объектив haqqin.az
20:44 2037
Американцы протестуют против похищения Мадуро
Американцы протестуют против похищения Мадуро объектив haqqin.az
20:17 1849
Россия нанесла удар по Кривому Рогу
Россия нанесла удар по Кривому Рогу видео
20:00 2075
Основные проблемы, которые нужно решить в «Год градостроительства и архитектуры»
Основные проблемы, которые нужно решить в «Год градостроительства и архитектуры» мнение эксперта
18:32 1562
Смартфоны для азербайджанцев станут роскошью?
Смартфоны для азербайджанцев станут роскошью?
17:51 6139
Азербайджану нужно готовить армию и нацию к острому кризису
Азербайджану нужно готовить армию и нацию к острому кризису мнение политолога Рашада Рзакулиева
17:24 6521
Обращение омбудсмена в связи с безопасностью детей в цифровой среде
Обращение омбудсмена в связи с безопасностью детей в цифровой среде
16:55 1130
Москва предупреждает: войска Запада в Украине станут «законными целями»
Москва предупреждает: войска Запада в Украине станут «законными целями»
15:59 2961

