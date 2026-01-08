USD 1.7000
Протестный Иран: силовики укрепляют Тегеран, отключают интернет
Протестный Иран: силовики укрепляют Тегеран, отключают интернет

Уиткофф и Кушнер встретились в Париже с Дмитриевым

Специальный посланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер встретились в Париже с российским посланником Кириллом Дмитриевым, чтобы обсудить мирный план США для Украины, сообщает Axios.

Эта встреча состоялась после переговоров с Украиной и европейскими лидерами.

После достижения соглашения с Украиной почти по всем аспектам плана Трампа Белый дом хочет получить четкий ответ от президента России Владимира Путина на это предложение.

До сих пор Путин публично не продемонстрировал готовности согласиться или даже всерьез рассмотреть сделку, о которой ведутся переговоры между США и Украиной.

Встреча с посланником Путина состоялась после двухдневных переговоров Уиткоффа и Кушнера с высокопоставленными украинскими и европейскими чиновниками, включая президента Владимира Зеленского и лидеров Великобритании, Франции и Германии.

В ходе этих переговоров основное внимание было уделено двум спорным моментам: гарантиям безопасности для Украины и возможным территориальным уступкам Украины в регионе Донбасса.

Зеленский заявил в четверг, что соглашение между США и Украиной о гарантиях безопасности «в принципе готово к окончательной доработке на самом высоком уровне» с Трампом.

«Были рассмотрены сложные вопросы, выходящие за рамки основных положений прекращения войны, и украинская сторона представила возможные варианты завершения этого документа», — сказал Зеленский, комментируя территориальные переговоры.

Украинские чиновники сообщили Axios, что существует вероятность того, что Зеленский отправится в США на следующей неделе для встречи с Трампом и завершения соглашения о гарантиях безопасности. Другой вариант — встреча во время Всемирного экономического форума в Давосе.

