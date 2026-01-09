Трамп отвергает международное право и усиливает курс на Гренландию

Президент США Дональд Трамп заявил, что его полномочия как главнокомандующего фактически ограничены лишь его личной моралью. Об этом он сообщил в интервью газете The New York Times, подчеркнув, что не считает международное право и другие внешние механизмы сдерживания определяющими при принятии решений о применении военной силы. По его словам, единственным фактором, который может его остановить, остаются «собственный разум и собственная мораль».

В том же интервью Трамп затронул тему Гренландии, допустив, что в будущем может возникнуть выбор между установлением контроля над островом и сохранением НАТО в нынешнем виде. Прямого ответа на вопрос, что для него важнее, он не дал, однако заявил, что Североатлантический альянс, по его мнению, фактически не функционирует без участия США.

На этом фоне вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что, если Европа не обеспечит безопасность региона вокруг Гренландии, Вашингтон будет вынужден принять меры самостоятельно. Он подчеркнул, что остров имеет критическое значение не только для обороны США, но и для глобальной системы противоракетной защиты. По словам Вэнса, интерес к региону проявляют и враждебно настроенные государства. Также сообщается, что на следующей неделе госсекретарь США Марко Рубио планирует провести переговоры с представителями Дании и Гренландии.

Ранее Трамп неоднократно заявлял о необходимости присоединения Гренландии к США. В период первого президентского срока он предлагал выкупить остров, а позднее допускал возможность его аннексии, включая экономическое давление на Данию. Власти королевства эти заявления отвергают, подчеркивая, что Гренландия остается частью Дании на правах автономии.

Помимо этого, Трамп выразил уверенность, что председатель КНР Си Цзиньпин не пойдет на военную операцию против Тайваня, пока он занимает пост президента США. По его словам, китайский лидер осведомлен о позиции Вашингтона и, как считает Трамп, воздержится от силовых шагов в текущих условиях.

Затронул президент США и вопрос стратегической стабильности. Он заявил, что не обеспокоен скорым истечением срока действия последнего крупного договора с Россией о контроле над ядерными вооружениями. По мнению Трампа, в случае прекращения действия соглашения возможно заключение нового, «более выгодного», при этом в будущие договоренности, по его словам, следует включить Китай и, возможно, другие государства.