Трамп о Пехлеви

Президент США Дональд Трамп заявил, что наблюдал за деятельностью сына последнего шаха Ирана Резы Пехлеви и считает его «приятным человеком».

В то же время Трамп подчеркнул, что на данный момент не считает уместным проводить с ним встречу в статусе президента США. По его словам, в нынешней ситуации он не уверен в целесообразности подобных шагов.

«Я думаю, что лучше предоставить всем возможность самостоятельно поехать туда и увидеть, кто сможет выйти вперед», — добавил американский лидер, комментируя возможное развитие событий в Иране.