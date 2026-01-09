USD 1.7000
EUR 1.9857
RUB 2.1172
Подписаться на уведомления
Мятежный Иран: горит здание КСИР, слышна стрельба
Новость дня
Мятежный Иран: горит здание КСИР, слышна стрельба

Трамп о Пехлеви

00:33 813

Президент США Дональд Трамп заявил, что наблюдал за деятельностью сына последнего шаха Ирана Резы Пехлеви и считает его «приятным человеком».

В то же время Трамп подчеркнул, что на данный момент не считает уместным проводить с ним встречу в статусе президента США. По его словам, в нынешней ситуации он не уверен в целесообразности подобных шагов.

«Я думаю, что лучше предоставить всем возможность самостоятельно поехать туда и увидеть, кто сможет выйти вперед», — добавил американский лидер, комментируя возможное развитие событий в Иране.

Европа торгуется с США по Гренландии
Европа торгуется с США по Гренландии
00:59 143
Путин выжидает, чтобы жахнуть!
Путин выжидает, чтобы жахнуть! наша аналитика
8 января 2026, 22:49 3481
Русские подходят к Запорожью и Днепру
Русские подходят к Запорожью и Днепру заявление украинского депутата
00:13 1015
Мятежный Иран: горит здание КСИР, слышна стрельба
Мятежный Иран: горит здание КСИР, слышна стрельба видео; обновлено 00:46
00:46 14839
Еще два короля столкнулись
Еще два короля столкнулись война миров
8 января 2026, 13:44 5552
Трамп о решении Сената США
Трамп о решении Сената США обновлено 23:27
8 января 2026, 23:27 3812
Женский марш в поддержку Мадуро
Женский марш в поддержку Мадуро объектив haqqin.az
8 января 2026, 20:44 2695
Американцы протестуют против похищения Мадуро
Американцы протестуют против похищения Мадуро объектив haqqin.az
8 января 2026, 20:17 2308
Россия нанесла удар по Кривому Рогу
Россия нанесла удар по Кривому Рогу видео
8 января 2026, 20:00 2589
Основные проблемы, которые нужно решить в «Год градостроительства и архитектуры»
Основные проблемы, которые нужно решить в «Год градостроительства и архитектуры» мнение эксперта
8 января 2026, 18:32 1806
Смартфоны для азербайджанцев станут роскошью?
Смартфоны для азербайджанцев станут роскошью?
8 января 2026, 17:51 7147

ЭТО ВАЖНО

Европа торгуется с США по Гренландии
Европа торгуется с США по Гренландии
00:59 143
Путин выжидает, чтобы жахнуть!
Путин выжидает, чтобы жахнуть! наша аналитика
8 января 2026, 22:49 3481
Русские подходят к Запорожью и Днепру
Русские подходят к Запорожью и Днепру заявление украинского депутата
00:13 1015
Мятежный Иран: горит здание КСИР, слышна стрельба
Мятежный Иран: горит здание КСИР, слышна стрельба видео; обновлено 00:46
00:46 14839
Еще два короля столкнулись
Еще два короля столкнулись война миров
8 января 2026, 13:44 5552
Трамп о решении Сената США
Трамп о решении Сената США обновлено 23:27
8 января 2026, 23:27 3812
Женский марш в поддержку Мадуро
Женский марш в поддержку Мадуро объектив haqqin.az
8 января 2026, 20:44 2695
Американцы протестуют против похищения Мадуро
Американцы протестуют против похищения Мадуро объектив haqqin.az
8 января 2026, 20:17 2308
Россия нанесла удар по Кривому Рогу
Россия нанесла удар по Кривому Рогу видео
8 января 2026, 20:00 2589
Основные проблемы, которые нужно решить в «Год градостроительства и архитектуры»
Основные проблемы, которые нужно решить в «Год градостроительства и архитектуры» мнение эксперта
8 января 2026, 18:32 1806
Смартфоны для азербайджанцев станут роскошью?
Смартфоны для азербайджанцев станут роскошью?
8 января 2026, 17:51 7147
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться