Мятежный Иран: горит здание КСИР, слышна стрельба
Мятежный Иран: горит здание КСИР, слышна стрельба

Европа торгуется с США по Гренландии

В Евросоюзе назвали условия, при которых европейские страны согласятся на расширение роли США в Гренландии в обмен на более твердые гарантии безопасности по Украине со стороны администрации Дональда Трампа. Об этом пишет европейское издание Politico со ссылкой на неназванного дипломата ЕС.

Дипломат назвал такой сценарий пакетом мер «безопасность в обмен на безопасность». Politico называет этот вариант «горькой пилюлей» и указывает, что отказ от подобных возможных договоренностей может обернуться осложнением отношений с Трампом.

На этом фоне сообщается, что советники американского президента провели в Белом доме встречи с представителями Дании и Гренландии. Переговоры прошли на фоне заявлений Трампа о необходимости усиления контроля США над арктическим островом.

Путин выжидает, чтобы жахнуть!
8 января 2026, 22:49 3483
Русские подходят к Запорожью и Днепру
Русские подходят к Запорожью и Днепру заявление украинского депутата
Еще два короля столкнулись
8 января 2026, 13:44 5552
Трамп о решении Сената США
8 января 2026, 23:27 3812
Женский марш в поддержку Мадуро
8 января 2026, 20:44 2696
Американцы протестуют против похищения Мадуро
8 января 2026, 20:17 2308
Россия нанесла удар по Кривому Рогу
8 января 2026, 20:00 2590
Основные проблемы, которые нужно решить в «Год градостроительства и архитектуры»
8 января 2026, 18:32 1806
Смартфоны для азербайджанцев станут роскошью?
Путин выжидает, чтобы жахнуть!
8 января 2026, 22:49 3483
Русские подходят к Запорожью и Днепру
Еще два короля столкнулись
8 января 2026, 13:44 5552
Трамп о решении Сената США
8 января 2026, 23:27 3812
Женский марш в поддержку Мадуро
8 января 2026, 20:44 2696
Американцы протестуют против похищения Мадуро
8 января 2026, 20:17 2308
Россия нанесла удар по Кривому Рогу
8 января 2026, 20:00 2590
Основные проблемы, которые нужно решить в «Год градостроительства и архитектуры»
8 января 2026, 18:32 1806
Смартфоны для азербайджанцев станут роскошью?
