Европа торгуется с США по Гренландии

В Евросоюзе назвали условия, при которых европейские страны согласятся на расширение роли США в Гренландии в обмен на более твердые гарантии безопасности по Украине со стороны администрации Дональда Трампа. Об этом пишет европейское издание Politico со ссылкой на неназванного дипломата ЕС.

Дипломат назвал такой сценарий пакетом мер «безопасность в обмен на безопасность». Politico называет этот вариант «горькой пилюлей» и указывает, что отказ от подобных возможных договоренностей может обернуться осложнением отношений с Трампом.

На этом фоне сообщается, что советники американского президента провели в Белом доме встречи с представителями Дании и Гренландии. Переговоры прошли на фоне заявлений Трампа о необходимости усиления контроля США над арктическим островом.