Трамп не рассматривает помилование проармянского Менендеса

Президент США Дональд Трамп заявил, что не рассматривает возможность помилования ряда известных лиц. Об этом он сообщил, отвечая на вопрос корреспондента The New York Times о конкретных именах.

Среди упомянутых фигур — один из наиболее известных проармянских лоббистов в Конгрессе США, бывший сенатор Роберт Менендес, признанный виновным в коррупции в 2024 году; криптовалютный предприниматель Сэм Бэнкман-Фрид, осужденный в 2023 году за хищение миллиардов долларов у клиентов; президент Венесуэлы Николас Мадуро.

Ранее сообщалось, что Менендес предпринимал попытки добиться помилования со стороны Трампа. В период работы в Сенате с 2006 по 2024 год он дважды голосовал за импичмент Трампа — в 2019-м и 2021 году.

16 июля 2024 года суд Нью-Йорка признал Менендеса виновным по всем 16 пунктам обвинения в коррупции и приговорил его к 11 годам лишения свободы. После вынесения приговора он объявил о своем уходе из Сената.