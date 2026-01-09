USD 1.7000
Охваченный протестами Иран: горит здание КСИР, слышна стрельба
Охваченный протестами Иран: горит здание КСИР, слышна стрельба

Трамп не рассматривает помилование проармянского Менендеса

01:17 497

Президент США Дональд Трамп заявил, что не рассматривает возможность помилования ряда известных лиц. Об этом он сообщил, отвечая на вопрос корреспондента The New York Times о конкретных именах.

Среди упомянутых фигур — один из наиболее известных проармянских лоббистов в Конгрессе США, бывший сенатор Роберт Менендес, признанный виновным в коррупции в 2024 году; криптовалютный предприниматель Сэм Бэнкман-Фрид, осужденный в 2023 году за хищение миллиардов долларов у клиентов; президент Венесуэлы Николас Мадуро.

Ранее сообщалось, что Менендес предпринимал попытки добиться помилования со стороны Трампа. В период работы в Сенате с 2006 по 2024 год он дважды голосовал за импичмент Трампа — в 2019-м и 2021 году.

16 июля 2024 года суд Нью-Йорка признал Менендеса виновным по всем 16 пунктам обвинения в коррупции и приговорил его к 11 годам лишения свободы. После вынесения приговора он объявил о своем уходе из Сената.

Охваченный протестами Иран: горит здание КСИР, слышна стрельба
Охваченный протестами Иран: горит здание КСИР, слышна стрельба видео; обновлено 01:54
01:54 17205
Мятежная Америка: Трамп получил свой Иран
Мятежная Америка: Трамп получил свой Иран горячая тема
01:39 972
Азербайджанского тренера выдворяют из Швеции
Азербайджанского тренера выдворяют из Швеции
01:53 928
Невероятный экономический подъем Индии… «Страна слонов» вырывается в лидеры!
Невероятный экономический подъем Индии… «Страна слонов» вырывается в лидеры! наша аналитика
8 января 2026, 14:08 4291
Европа торгуется с США по Гренландии
Европа торгуется с США по Гренландии
00:59 864
Путин выжидает, чтобы жахнуть!
Путин выжидает, чтобы жахнуть! наша аналитика
8 января 2026, 22:49 4740
Русские подходят к Запорожью и Днепру
Русские подходят к Запорожью и Днепру заявление украинского депутата
00:13 1796
Еще два короля столкнулись
Еще два короля столкнулись война миров
8 января 2026, 13:44 5854
Трамп о решении Сената США
Трамп о решении Сената США обновлено 23:27
8 января 2026, 23:27 4575
Женский марш в поддержку Мадуро
Женский марш в поддержку Мадуро объектив haqqin.az
8 января 2026, 20:44 2975

