Команда Трампа обсуждала выплаты жителям Гренландии за отделение от Дании

Охваченный протестами Иран: горит здание КСИР, слышна стрельба
Американские чиновники обсуждали возможность выделить единовременные выплаты жителям Гренландии, чтобы попытаться убедить их отделиться от Дании и, возможно, присоединиться к США, сообщает Reuters, ссылаясь на источники.

Точная сумма выплат и механизм их осуществления неизвестны, отмечает агентство. По словам двух собеседников Reuters, чиновники, включая помощников Белого дома, обсуждали суммы от 10 тысяч до 100 тысяч долларов на человека.

Ранее газета The New York Times сообщала о том, что администрация Трампа изучает финансовые стимулы для жителей Гренландии, в том числе ежегодный платеж в размере около 10 тысяч долларов на каждого жителя.

Инициатива объясняет, как США могут попытаться «купить» остров с населением около 57 тысяч человек, несмотря на заявления Копенгагена и Нуука, что Гренландия не продается. Это лишь один из вариантов, которые рассматривает Белый дом. «Однако инициатива рискует показаться чрезмерно прагматичной и даже унизительной для населения», — пишет Reuters.

