USD 1.7000
EUR 1.9857
RUB 2.1172
Подписаться на уведомления
Охваченный протестами Иран: горит здание КСИР, слышна стрельба
Новость дня
Охваченный протестами Иран: горит здание КСИР, слышна стрельба

Азербайджанского тренера выдворяют из Швеции

Отдел спорта
01:53 930

Миграционная служба Швеции приняла решение о депортации семьи Шахида Билалова - азербайджанского тренера по борьбе, переехавшего в Швецию из Харькова после начала войны в Украине, сообщает haqqin.az со ссылкой на шведское издание Vimmerby Tidning.

Шахид, его жена Саадат, а также дети Айшамс и Тургут обосновались в шведском городке Марианнелунд. Дети, являющиеся гражданами Украины, уже получили вид на жительство. А родителям, которые переехали из Азербайджана в Украину в 1990-х, но продолжают оставаться гражданами Азербайджана, шведские власти отказали. Директива о массовом перемещении населения предусматривает вид на жительство в первую очередь для граждан Украины, покинувших страну в результате войны.

Согласно решению Миграционной службы, Саадат и Шахид должны вернуться в Азербайджан или в другую страну, если смогут доказать, что эта страна их примет. В Азербайджане у семьи нет имущества. В Харьков Билаловы тоже не хотят возвращаться.

В Марианнелунде Шахид Билалов устроился на оконный завод, мечтая в будущем открыть борцовский клуб. Он занимался тренерской работой в Азербайджане и Украине. Его супруга работает в детском саду.

Семья обжаловала решение Шведской миграционной службы о депортации и теперь ожидает рассмотрения дела в миграционном суде. Билаловы надеются остаться в Швеции.

Жители Колумбии грудью встречают угрозы Трампа
Жители Колумбии грудью встречают угрозы Трампа объектив haqqin.az
02:47 58
Охваченный протестами Иран: горит здание КСИР, слышна стрельба
Охваченный протестами Иран: горит здание КСИР, слышна стрельба видео; обновлено 01:54
01:54 17210
Мятежная Америка: Трамп получил свой Иран
Мятежная Америка: Трамп получил свой Иран горячая тема
01:39 972
Азербайджанского тренера выдворяют из Швеции
Азербайджанского тренера выдворяют из Швеции
01:53 931
Невероятный экономический подъем Индии… «Страна слонов» вырывается в лидеры!
Невероятный экономический подъем Индии… «Страна слонов» вырывается в лидеры! наша аналитика
8 января 2026, 14:08 4292
Европа торгуется с США по Гренландии
Европа торгуется с США по Гренландии
00:59 864
Путин выжидает, чтобы жахнуть!
Путин выжидает, чтобы жахнуть! наша аналитика
8 января 2026, 22:49 4741
Русские подходят к Запорожью и Днепру
Русские подходят к Запорожью и Днепру заявление украинского депутата
00:13 1796
Еще два короля столкнулись
Еще два короля столкнулись война миров
8 января 2026, 13:44 5856
Трамп о решении Сената США
Трамп о решении Сената США обновлено 23:27
8 января 2026, 23:27 4575
Женский марш в поддержку Мадуро
Женский марш в поддержку Мадуро объектив haqqin.az
8 января 2026, 20:44 2975

ЭТО ВАЖНО

Жители Колумбии грудью встречают угрозы Трампа
Жители Колумбии грудью встречают угрозы Трампа объектив haqqin.az
02:47 58
Охваченный протестами Иран: горит здание КСИР, слышна стрельба
Охваченный протестами Иран: горит здание КСИР, слышна стрельба видео; обновлено 01:54
01:54 17210
Мятежная Америка: Трамп получил свой Иран
Мятежная Америка: Трамп получил свой Иран горячая тема
01:39 972
Азербайджанского тренера выдворяют из Швеции
Азербайджанского тренера выдворяют из Швеции
01:53 931
Невероятный экономический подъем Индии… «Страна слонов» вырывается в лидеры!
Невероятный экономический подъем Индии… «Страна слонов» вырывается в лидеры! наша аналитика
8 января 2026, 14:08 4292
Европа торгуется с США по Гренландии
Европа торгуется с США по Гренландии
00:59 864
Путин выжидает, чтобы жахнуть!
Путин выжидает, чтобы жахнуть! наша аналитика
8 января 2026, 22:49 4741
Русские подходят к Запорожью и Днепру
Русские подходят к Запорожью и Днепру заявление украинского депутата
00:13 1796
Еще два короля столкнулись
Еще два короля столкнулись война миров
8 января 2026, 13:44 5856
Трамп о решении Сената США
Трамп о решении Сената США обновлено 23:27
8 января 2026, 23:27 4575
Женский марш в поддержку Мадуро
Женский марш в поддержку Мадуро объектив haqqin.az
8 января 2026, 20:44 2975
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться