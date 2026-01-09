Азербайджанского тренера выдворяют из Швеции

Миграционная служба Швеции приняла решение о депортации семьи Шахида Билалова - азербайджанского тренера по борьбе, переехавшего в Швецию из Харькова после начала войны в Украине, сообщает haqqin.az со ссылкой на шведское издание Vimmerby Tidning.

Шахид, его жена Саадат, а также дети Айшамс и Тургут обосновались в шведском городке Марианнелунд. Дети, являющиеся гражданами Украины, уже получили вид на жительство. А родителям, которые переехали из Азербайджана в Украину в 1990-х, но продолжают оставаться гражданами Азербайджана, шведские власти отказали. Директива о массовом перемещении населения предусматривает вид на жительство в первую очередь для граждан Украины, покинувших страну в результате войны.

Согласно решению Миграционной службы, Саадат и Шахид должны вернуться в Азербайджан или в другую страну, если смогут доказать, что эта страна их примет. В Азербайджане у семьи нет имущества. В Харьков Билаловы тоже не хотят возвращаться.