Россия ударила "Орешником" по Львову. В Киеве взрывы

36 пустых боеголовок выпали из предполагаемого «Орешника», которым был нанесен удар по Львовской области, сообщают украинские СМИ.
* * *
В украинской столице сработала противовоздушная оборона, сообщил мэр Киева Виталий Кличко в телеграм-канале.
«В Киеве работают силы ПВО. Оставайтесь в укрытиях», — написал он.
О взрывах в Киеве сообщают украинские издания «Суспiльне» и ТСН.
Мэр Львова Андрей Садовой также сообщил о взрывах в городе и призвал горожан спрятаться в укрытия.
Украинские паблики пишут об ударе "Орешника" по Львову. Официальные власти не комментируют информацию о применении "Орешника"...