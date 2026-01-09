USD 1.7000
Охваченный протестами Иран: горит здание КСИР, слышна стрельба
Новость дня
Охваченный протестами Иран: горит здание КСИР, слышна стрельба

Россия ударила "Орешником" по Львову. В Киеве взрывы

видео
02:43 1101

36 пустых боеголовок выпали из предполагаемого «Орешника», которым был нанесен удар по Львовской области, сообщают украинские СМИ.

* * *

В украинской столице сработала противовоздушная оборона, сообщил мэр Киева Виталий Кличко в телеграм-канале.

«В Киеве работают силы ПВО. Оставайтесь в укрытиях», — написал он.

О взрывах в Киеве сообщают украинские издания «Суспiльне» и ТСН.

Мэр Львова Андрей Садовой также сообщил о взрывах в городе и призвал горожан спрятаться в укрытия.

Украинские паблики пишут об ударе "Орешника" по Львову. Официальные власти не комментируют информацию о применении "Орешника"...

Жители Колумбии грудью встречают угрозы Трампа
Жители Колумбии грудью встречают угрозы Трампа объектив haqqin.az
02:47 61
Охваченный протестами Иран: горит здание КСИР, слышна стрельба
Охваченный протестами Иран: горит здание КСИР, слышна стрельба видео; обновлено 01:54
01:54 17213
Мятежная Америка: Трамп получил свой Иран
Мятежная Америка: Трамп получил свой Иран горячая тема
01:39 972
Азербайджанского тренера выдворяют из Швеции
Азербайджанского тренера выдворяют из Швеции
01:53 931
Невероятный экономический подъем Индии… «Страна слонов» вырывается в лидеры!
Невероятный экономический подъем Индии… «Страна слонов» вырывается в лидеры! наша аналитика
8 января 2026, 14:08 4292
Европа торгуется с США по Гренландии
Европа торгуется с США по Гренландии
00:59 864
Путин выжидает, чтобы жахнуть!
Путин выжидает, чтобы жахнуть! наша аналитика
8 января 2026, 22:49 4742
Русские подходят к Запорожью и Днепру
Русские подходят к Запорожью и Днепру заявление украинского депутата
00:13 1796
Еще два короля столкнулись
Еще два короля столкнулись война миров
8 января 2026, 13:44 5856
Трамп о решении Сената США
Трамп о решении Сената США обновлено 23:27
8 января 2026, 23:27 4575
Женский марш в поддержку Мадуро
Женский марш в поддержку Мадуро объектив haqqin.az
8 января 2026, 20:44 2975

