Жители Колумбии грудью встречают угрозы Трампа

Нью-Йорк (США). Акция протеста против Иммиграционной и таможенной службы (ICE) после убийства Рене Николь Гуд сотрудником ICE на юге штата Миннеаполис
Богота (Колумбия). Сторонники президента Колумбии Густаво Петро протестуют против угроз Трампа расширить военную кампанию в Южной Америке
Харьков (Украина). Солдат Национальной гвардии Украины стреляет из сеткомёта по FPV-дрону во время испытаний
Париж (Франция). Фермеры провели акцию протеста против торгового соглашения ЕС со странами Южной Америки, которое создаст недобросовестную конкуренцию
Каракас (Венесуэла). Жители столицы размахивают флагами со своих балконов наблюдая за маршем сторонников правительства, требующих освобождения президента Николаса Мадуро и первой леди Силии Флорес
Голден-Бей (Великобритания). Люди пытаются спасти стаю китов, выброшенных на берег в районе мыса Фэруэлл-Спит
Яманоучи (Япония). Макаки купаются в горячих горных источниках в обезьяньем парке Дзигокудани в префектуре Нагано