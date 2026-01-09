USD 1.7000
EUR 1.9857
RUB 2.1172
Подписаться на уведомления
Охваченный протестами Иран: горит здание КСИР, слышна стрельба
Новость дня
Охваченный протестами Иран: горит здание КСИР, слышна стрельба

Жители Колумбии грудью встречают угрозы Трампа

объектив haqqin.az
Отдел информации
02:47 61

Нью-Йорк (США). Акция протеста против Иммиграционной и таможенной службы (ICE) после убийства Рене Николь Гуд сотрудником ICE на юге штата Миннеаполис

Богота (Колумбия). Сторонники президента Колумбии Густаво Петро протестуют против угроз Трампа расширить военную кампанию в Южной Америке

Харьков (Украина). Солдат Национальной гвардии Украины стреляет из сеткомёта по FPV-дрону во время испытаний

Париж (Франция). Фермеры провели акцию протеста против торгового соглашения ЕС со странами Южной Америки, которое создаст недобросовестную конкуренцию

Каракас (Венесуэла). Жители столицы размахивают флагами со своих балконов наблюдая за маршем сторонников правительства, требующих освобождения президента Николаса Мадуро и первой леди Силии Флорес

Голден-Бей (Великобритания). Люди пытаются спасти стаю китов, выброшенных на берег в районе мыса Фэруэлл-Спит

Яманоучи (Япония). Макаки купаются в горячих горных источниках в обезьяньем парке Дзигокудани в префектуре Нагано

Жители Колумбии грудью встречают угрозы Трампа
Жители Колумбии грудью встречают угрозы Трампа объектив haqqin.az
02:47 62
Охваченный протестами Иран: горит здание КСИР, слышна стрельба
Охваченный протестами Иран: горит здание КСИР, слышна стрельба видео; обновлено 01:54
01:54 17215
Мятежная Америка: Трамп получил свой Иран
Мятежная Америка: Трамп получил свой Иран горячая тема
01:39 972
Азербайджанского тренера выдворяют из Швеции
Азербайджанского тренера выдворяют из Швеции
01:53 932
Невероятный экономический подъем Индии… «Страна слонов» вырывается в лидеры!
Невероятный экономический подъем Индии… «Страна слонов» вырывается в лидеры! наша аналитика
8 января 2026, 14:08 4292
Европа торгуется с США по Гренландии
Европа торгуется с США по Гренландии
00:59 864
Путин выжидает, чтобы жахнуть!
Путин выжидает, чтобы жахнуть! наша аналитика
8 января 2026, 22:49 4742
Русские подходят к Запорожью и Днепру
Русские подходят к Запорожью и Днепру заявление украинского депутата
00:13 1796
Еще два короля столкнулись
Еще два короля столкнулись война миров
8 января 2026, 13:44 5856
Трамп о решении Сената США
Трамп о решении Сената США обновлено 23:27
8 января 2026, 23:27 4575
Женский марш в поддержку Мадуро
Женский марш в поддержку Мадуро объектив haqqin.az
8 января 2026, 20:44 2975

ЭТО ВАЖНО

Жители Колумбии грудью встречают угрозы Трампа
Жители Колумбии грудью встречают угрозы Трампа объектив haqqin.az
02:47 62
Охваченный протестами Иран: горит здание КСИР, слышна стрельба
Охваченный протестами Иран: горит здание КСИР, слышна стрельба видео; обновлено 01:54
01:54 17215
Мятежная Америка: Трамп получил свой Иран
Мятежная Америка: Трамп получил свой Иран горячая тема
01:39 972
Азербайджанского тренера выдворяют из Швеции
Азербайджанского тренера выдворяют из Швеции
01:53 932
Невероятный экономический подъем Индии… «Страна слонов» вырывается в лидеры!
Невероятный экономический подъем Индии… «Страна слонов» вырывается в лидеры! наша аналитика
8 января 2026, 14:08 4292
Европа торгуется с США по Гренландии
Европа торгуется с США по Гренландии
00:59 864
Путин выжидает, чтобы жахнуть!
Путин выжидает, чтобы жахнуть! наша аналитика
8 января 2026, 22:49 4742
Русские подходят к Запорожью и Днепру
Русские подходят к Запорожью и Днепру заявление украинского депутата
00:13 1796
Еще два короля столкнулись
Еще два короля столкнулись война миров
8 января 2026, 13:44 5856
Трамп о решении Сената США
Трамп о решении Сената США обновлено 23:27
8 января 2026, 23:27 4575
Женский марш в поддержку Мадуро
Женский марш в поддержку Мадуро объектив haqqin.az
8 января 2026, 20:44 2975
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться