Трамп анонсировал встречу с лидером оппозиции Венесуэлы

«Что ж, я так понимаю, она приедет на следующей неделе. И я с нетерпением жду встречи с ней», — сказал он.

Президент США Дональд Трамп и лидер венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо встретятся в Вашингтон на следующей неделе. Об этом Трамп заявил в эфире Fox News.

Мачадо покинула Венесуэлу в 2025 году, чтобы прибыть в Осло и лично получить в декабре присужденную ей Нобелевскую премию мира, однако на церемонию она не успела, награду приняла ее дочь. Ее текущее местоположение неизвестно.

Ранее Мачадо выразила готовность передать Трампу врученную ей Нобелевскую премию мира и заявила, что глава Белого дома сделал то, что «большинство людей считали невозможным».

Речь идет об операции «Абсолютная решимость», в ходе которой американские военные нанесли удары по Венесуэле, а также захватили президента Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес.

«Поскольку это награда венесуэльского народа, мы, безусловно, хотим вручить ее ему (Трампу) и разделить с ним», — сказала Мачадо.

Вскоре после операции США в Венесуэле, Трамп усомнился в лидерских качествах Мачадо. Он охарактеризовал ее как человека без необходимых для руководства страной качеств.