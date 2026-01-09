USD 1.7000
EUR 1.9857
RUB 2.1172
Подписаться на уведомления
Охваченный протестами Иран: горит здание КСИР, слышна стрельба
Новость дня
Охваченный протестами Иран: горит здание КСИР, слышна стрельба

Трамп за ужесточение антироссийских санкций

08:43 190

Президент США Дональд Трамп сообщил, что поддерживает законопроект об ужесточении санкций в отношении России. Об этом он заявил в интервью телеканалу Fox News.

«Я поддерживаю это. Надеюсь, нам не придется это применять», — сообщил Трамп, говоря о новом законопроекте Сенате Конгресса США, касающемся антироссийских санкций.

США и так используют «очень крупные санкции в отношении России», добавил Трамп. «Экономика России очень плоха, но она намного крупнее Украины. Вы знаете, она намного крупнее и могущественнее»,— сказал президент США.

Ранее сенатор Линдси Грэм сообщил, что голосование по этому законопроекту пройдет на следующей неделе. Документ, по его словам, позволит президенту США вводить вторичные санкции и пошлины на импорт из стран, которые продолжают покупать у России нефть и газ. Законопроект поддерживает большинство демократов и республиканцев в Конгрессе, утверждал сенатор.

Жители Колумбии грудью встречают угрозы Трампа
Жители Колумбии грудью встречают угрозы Трампа объектив haqqin.az
02:47 2087
Охваченный протестами Иран: горит здание КСИР, слышна стрельба
Охваченный протестами Иран: горит здание КСИР, слышна стрельба видео; обновлено 01:54
01:54 21574
Мятежная Америка: Трамп получил свой Иран
Мятежная Америка: Трамп получил свой Иран горячая тема
01:39 4074
Азербайджанского тренера выдворяют из Швеции
Азербайджанского тренера выдворяют из Швеции
01:53 4581
Невероятный экономический подъем Индии… «Страна слонов» вырывается в лидеры!
Невероятный экономический подъем Индии… «Страна слонов» вырывается в лидеры! наша аналитика
8 января 2026, 14:08 4958
Европа торгуется с США по Гренландии
Европа торгуется с США по Гренландии
00:59 1829
Путин выжидает, чтобы жахнуть!
Путин выжидает, чтобы жахнуть! наша аналитика
8 января 2026, 22:49 7157
Русские подходят к Запорожью и Днепру
Русские подходят к Запорожью и Днепру заявление украинского депутата
00:13 3165
Еще два короля столкнулись
Еще два короля столкнулись война миров
8 января 2026, 13:44 6444
Трамп о решении Сената США
Трамп о решении Сената США обновлено 23:27
8 января 2026, 23:27 6106
Женский марш в поддержку Мадуро
Женский марш в поддержку Мадуро объектив haqqin.az
8 января 2026, 20:44 3488

ЭТО ВАЖНО

Жители Колумбии грудью встречают угрозы Трампа
Жители Колумбии грудью встречают угрозы Трампа объектив haqqin.az
02:47 2087
Охваченный протестами Иран: горит здание КСИР, слышна стрельба
Охваченный протестами Иран: горит здание КСИР, слышна стрельба видео; обновлено 01:54
01:54 21574
Мятежная Америка: Трамп получил свой Иран
Мятежная Америка: Трамп получил свой Иран горячая тема
01:39 4074
Азербайджанского тренера выдворяют из Швеции
Азербайджанского тренера выдворяют из Швеции
01:53 4581
Невероятный экономический подъем Индии… «Страна слонов» вырывается в лидеры!
Невероятный экономический подъем Индии… «Страна слонов» вырывается в лидеры! наша аналитика
8 января 2026, 14:08 4958
Европа торгуется с США по Гренландии
Европа торгуется с США по Гренландии
00:59 1829
Путин выжидает, чтобы жахнуть!
Путин выжидает, чтобы жахнуть! наша аналитика
8 января 2026, 22:49 7157
Русские подходят к Запорожью и Днепру
Русские подходят к Запорожью и Днепру заявление украинского депутата
00:13 3165
Еще два короля столкнулись
Еще два короля столкнулись война миров
8 января 2026, 13:44 6444
Трамп о решении Сената США
Трамп о решении Сената США обновлено 23:27
8 января 2026, 23:27 6106
Женский марш в поддержку Мадуро
Женский марш в поддержку Мадуро объектив haqqin.az
8 января 2026, 20:44 3488
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться