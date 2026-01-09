Трамп за ужесточение антироссийских санкций

Президент США Дональд Трамп сообщил, что поддерживает законопроект об ужесточении санкций в отношении России. Об этом он заявил в интервью телеканалу Fox News.

«Я поддерживаю это. Надеюсь, нам не придется это применять», — сообщил Трамп, говоря о новом законопроекте Сенате Конгресса США, касающемся антироссийских санкций.

США и так используют «очень крупные санкции в отношении России», добавил Трамп. «Экономика России очень плоха, но она намного крупнее Украины. Вы знаете, она намного крупнее и могущественнее»,— сказал президент США.

Ранее сенатор Линдси Грэм сообщил, что голосование по этому законопроекту пройдет на следующей неделе. Документ, по его словам, позволит президенту США вводить вторичные санкции и пошлины на импорт из стран, которые продолжают покупать у России нефть и газ. Законопроект поддерживает большинство демократов и республиканцев в Конгрессе, утверждал сенатор.