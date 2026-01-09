Сирия объявила о прекращении огня в Алеппо. Курдским боевикам поставили условие

Министерство обороны Сирии в ночь на пятницу объявило о введении режима прекращения огня в Алеппо, где происходили столкновения правительственных сил с курдскими боевиками.
«Для предотвращения новой эскалации в жилых районах Минобороны объявляет о прекращении огня в окрестностях районов Шейх-Максуд, Ашрафия и Бани-Зейд в городе Алеппо, вступающем в силу с 03:00 (04:00 по Баку)», - говорится в заявлении министерства, распространенном сирийскими СМИ.
Отмечается, что курдским вооруженным группировкам дается время до 9 утра пятницы, чтобы покинуть указанные территории.
По сообщению турецких СМИ, подразделения сирийской армии в значительной степени взяли под контроль районы Ашрафия и Бени-Зейд в Алеппо, которые ранее находились под контролем «СДС».
Обстановка в Алеппо обострилась 6 января, когда курдские формирования так называемых «Сирийскими демократическими силами» («СДС») с помощью беспилотников атаковали позиции правительственных сил. В результате погиб один военнослужащий и несколько получили ранения. Сирийская армия в ответ на нарушение режима прекращения огня уничтожила склад боеприпасов курдских боевиков в районе Шейх-Максуд. После этого в нескольких районах Алеппо начались столкновения между правительственными силами Сирии и «СДС».
Ранее Министерство информации Сирии заявляло, что от атак «СДС» за последние месяцы погибло 25 солдат и более 20 гражданских лиц.