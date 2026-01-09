Сирия объявила о прекращении огня в Алеппо. Курдским боевикам поставили условие

Министерство обороны Сирии в ночь на пятницу объявило о введении режима прекращения огня в Алеппо, где происходили столкновения правительственных сил с курдскими боевиками.

«Для предотвращения новой эскалации в жилых районах Минобороны объявляет о прекращении огня в окрестностях районов Шейх-Максуд, Ашрафия и Бани-Зейд в городе Алеппо, вступающем в силу с 03:00 (04:00 по Баку)», - говорится в заявлении министерства, распространенном сирийскими СМИ.

Отмечается, что курдским вооруженным группировкам дается время до 9 утра пятницы, чтобы покинуть указанные территории.