USD 1.7000
EUR 1.9857
RUB 2.1172
Подписаться на уведомления
Охваченный протестами Иран: горит здание КСИР, слышна стрельба
Новость дня
Охваченный протестами Иран: горит здание КСИР, слышна стрельба

Трамп верит в миролюбие Путина

09:48 955

Президент США Дональд Трамп готов взять на себя обязательства по участию Соединенных Штатов в будущей обороне Украины, поскольку убежден, что Россия не пойдет на новое вторжение. Об этом он сказал в интервью The New York Times.

«Я твердо убежден, что они не станут вторгаться снова, иначе я бы на это не согласился», - заявил Трамп.

Как отмечает NYT, американский лидер отвечал на вопрос, готов ли он вступить в войну для защиты Украины в случае, если Россия нарушит возможное перемирие и снова начнет агрессию.

В материале напоминается, что президент Украины Владимир Зеленский в рамках переговоров о прекращении войны настаивает на получении четких гарантий безопасности от западных партнеров, в частности от США. Киев хочет, чтобы союзники обязались помогать Украине в случае нового вторжения после заключения мирного соглашения.

По оценке NYT, комментарии Трампа стали самым четким сигналом его готовности поддержать такие обязательства - по крайней мере в формате поддержки союзников.

В то же время президент США вновь выразил убеждение, что Владимир Путин якобы стремится к миру, несмотря на то, что Россия так и не прекратила войну после почти года переговоров с администрацией Трампа.

«Я думаю, что он хочет заключить соглашение. Но я думал об этом, я думал об этом уже давно», - сказал американский лидер.

Комментируя возможное мирное соглашение, которое предусматривало бы военную поддержку Украины в случае нового нападения РФ, Трамп подчеркнул, что Соединенные Штаты будут играть в этом не ведущую роль.

«Давайте скажем так: ее союзники, вся Европа, другие страны, которые в это вступают, и Соединенные Штаты», - отметил он.

Трамп раскрыл планы Хаменеи
Трамп раскрыл планы Хаменеи
11:06 235
Железная дорога Решт – Астара: проект завершат к концу марта
Железная дорога Решт – Астара: проект завершат к концу марта
11:05 166
Стармер и Трамп договорились о сдерживании России
Стармер и Трамп договорились о сдерживании России
10:25 829
Убийство, всколыхнувшее Америку
Убийство, всколыхнувшее Америку Кем была Рене Николь Гуд?
10:21 1014
Папоян о деталях торговли между Баку и Ереваном
Папоян о деталях торговли между Баку и Ереваном
10:21 781
Россия эвакуирует дипломатов из Израиля?
Россия эвакуирует дипломатов из Израиля?
09:54 1573
Трамп верит в миролюбие Путина
Трамп верит в миролюбие Путина
09:48 956
Сирия объявила о прекращении огня в Алеппо. Курдским боевикам поставили условие
Сирия объявила о прекращении огня в Алеппо. Курдским боевикам поставили условие
09:16 1361
Жители Колумбии грудью встречают угрозы Трампа
Жители Колумбии грудью встречают угрозы Трампа объектив haqqin.az
02:47 3126
Охваченный протестами Иран: горит здание КСИР, слышна стрельба
Охваченный протестами Иран: горит здание КСИР, слышна стрельба видео; обновлено 01:54
01:54 23871
Мятежная Америка: Трамп получил свой Иран
Мятежная Америка: Трамп получил свой Иран горячая тема
01:39 5609

ЭТО ВАЖНО

Трамп раскрыл планы Хаменеи
Трамп раскрыл планы Хаменеи
11:06 235
Железная дорога Решт – Астара: проект завершат к концу марта
Железная дорога Решт – Астара: проект завершат к концу марта
11:05 166
Стармер и Трамп договорились о сдерживании России
Стармер и Трамп договорились о сдерживании России
10:25 829
Убийство, всколыхнувшее Америку
Убийство, всколыхнувшее Америку Кем была Рене Николь Гуд?
10:21 1014
Папоян о деталях торговли между Баку и Ереваном
Папоян о деталях торговли между Баку и Ереваном
10:21 781
Россия эвакуирует дипломатов из Израиля?
Россия эвакуирует дипломатов из Израиля?
09:54 1573
Трамп верит в миролюбие Путина
Трамп верит в миролюбие Путина
09:48 956
Сирия объявила о прекращении огня в Алеппо. Курдским боевикам поставили условие
Сирия объявила о прекращении огня в Алеппо. Курдским боевикам поставили условие
09:16 1361
Жители Колумбии грудью встречают угрозы Трампа
Жители Колумбии грудью встречают угрозы Трампа объектив haqqin.az
02:47 3126
Охваченный протестами Иран: горит здание КСИР, слышна стрельба
Охваченный протестами Иран: горит здание КСИР, слышна стрельба видео; обновлено 01:54
01:54 23871
Мятежная Америка: Трамп получил свой Иран
Мятежная Америка: Трамп получил свой Иран горячая тема
01:39 5609
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться