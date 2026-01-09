Папоян о деталях торговли между Баку и Ереваном

В 2025 году на территорию Армении через Азербайджан было ввезено 6 580 тонн зерна — 1 000 тонн казахстанского и 5 580 тонн российского, а также 1 210 тонн азербайджанского бензина. Об этом заявил министр экономики Армении Геворг Папоян.

«По состоянию на 8 января 2026 года через территорию Азербайджана в Армению уже ввезено 8 485 тонн российского зерна, еще 4 103 тонны находятся в пути. Также в пути находятся 7 600 тонн азербайджанских нефтепродуктов, из которых 6 100 тонн — бензин и 1 500 тонн — дизельное топливо.

Ожидается снижение цен на бензин и дизельное топливо до 80 драмов за литр по сравнению с ценами прошлого месяца», - сообщил Папоян.