Убийство, всколыхнувшее Америку

Установлена личность женщины, убитой в четверг в Миннеаполисе сотрудником американской иммиграционной службы (ICE).

Как сообщает Би-би-си, это Рене Николь Гуд — 37-летняя мать троих детей, которая совсем недавно переехала в город. Сообщается, что она была поэтессой, выигравшей престижный литературный конкурс, и любила играть на гитаре.

В момент инцидента Гуд находилась на месте происшествия в качестве юридического наблюдателя за действиями Иммиграционной и таможенной полиции, сообщили городские власти. Это не помешало администрации президента США Дональда Трампа назвать ее «внутренним террористом» (domestic terrorist).

Гибель Гуд вызвала протесты по всей стране: многие их участники держали плакаты «Правосудие для Рене».

Ее мать, Донна Гангер, рассказала изданию Minnesota Star Tribune, что во время конфликта с офицерами, закончившегося смертельным выстрелом, ее дочь была «вероятно, напугана», и добавила, что Рене была «одной из самых добрых людей», которых она когда-либо знала.

«Она была чрезвычайно сострадательной, — рассказала Гангер. — Она заботилась о людях всю свою жизнь. Она была любящей, всепрощающей и нежной. Она была удивительным человеком».

Отец Рене, Тим Гангер, сказал Washington Post, что «у нее была хорошая, но тяжелая жизнь».

Сбор средств для семьи Гуд, изначально ставивший целью собрать 50 тысяч долларов, всего за 10 часов перевалил за отметку в 370 тысяч.

Гуд — гражданка США родом из Колорадо-Спрингс. Она жила в Канзас-Сити, а в прошлом году переехала в Миннеаполис.

Несколько руководителей штата заявили, что Гуд находилась на месте рейда ICE на юге Миннеаполиса в качестве юридического наблюдателя — волонтера, который следит за действиями полиции и силовых структур во время протестов и полицейских операций. Задача таких волонтеров — помогать сохранять спокойствие, предотвращать злоупотребления и следить за соблюдением законных прав.

Мать Гуд утверждает в комментарии Minnesota Star Tribune, что ее дочь «не участвовала ни в чем», что предполагало бы противодействие агентам ICE.

Однако представители Белого дома, включая президента, заявили, что Гуд не просто наблюдала, но и мешала работе сотрудников.

Министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм сказала, что Гуд на протяжении всего дня «преследовала агентов и препятствовала их работе», «блокируя их» своим автомобилем и «крича на них».

По словам Ноэм, Гуд «использовала автомобиль как оружие» и затем попыталась наехать на одного из сотрудников ICE «с намерением убить или причинить агентам телесные повреждения — это акт внутреннего терроризма».

