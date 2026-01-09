Стармер и Трамп договорились о сдерживании России

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер 8 января в ходе контактов с президентом США Дональдом Трампом договорился о необходимости «сдерживания» России в Арктике, сообщила пресс-служба британского правительства.

Как уточняется в сообщении, в ходе переговоров стороны затронули и вопросы евроатлантической безопасности. Премьер-министр отметил, что в последние месяцы европейские союзники «активизировали защиту евроатлантических интересов», однако подчеркнул, что потенциал для дальнейших шагов в этом направлении остается.

Помимо этого, Стармер провел отдельный разговор с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. В центре их обсуждения вновь оказалась тема «сдерживания» России на Крайнем севере. Собеседники сошлись во мнении, что для достижения этой цели «необходимо сделать больше».

Рютте и глава британского правительства также обменялись мнениями относительно решений, принятых «коалицией желающих» на встрече в Париже.

Напомним, 6 января 2026 года во французской столице была подписана совместная декларация всей «коалиции желающих», предусматривающая договоренности о гарантиях безопасности для Украины и об участии стран в механизме мониторинга прекращения огня. Кроме того, Франция и Великобритания оформили отдельную декларацию о готовности направить войска в Украину.

О возможности превращения Арктики в новый очаг конфронтации с Россией в Конгрессе США заявляли еще осенью 2022 года. В октябре 2023 года представитель военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр указывал, что альянс выражает обеспокоенность целями Китая в регионе с учетом его продолжающегося взаимодействия с Россией. При этом в НАТО подчеркивали, что не рассматривают Арктику как «немедленно» становящуюся горячей точкой.